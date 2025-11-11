La caída de Bizancio, el descubrimiento del Pacífico por Vasco Núñez de Balboa, aquel minuto en Waterloo que hundió a Napoleón, las primeras palabras a través del océano con el cable telegráfico transatlántico, la expedición del capitán Scott al Polo Sur son algunos de los ... 14 relatos que Stefan Zweig, por el que siento especial debilidad, incluía en su magnífica obra Momentos estelares de la humanidad. Unos acontecimientos producidos en un espacio de tiempo pequeño, a veces como productos del azar, que fueron capaces de transformar el mundo y el devenir de la historia. Siempre me he preguntado por qué Zweig olvidó Lepanto o el momento en el que Isabel la Católica decidió, en contra de todos y de todo, apoyar a Colón. Sin embargo, estoy casi segura de que si Stefan Zweig viviese hoy hubiese incluido algunos relatos más; por ejemplo, el momento en el que se lanzó la primera bomba atómica sobre Hiroshima, el primer paso del hombre sobre la superficie de la Luna, la presentación de la primera secuenciación del genoma humano, la mañana en la que dos aviones se estrellaron contra unas torres en Nueva York paralizando el mundo, o cuando todo el planeta se cerró a cal y canto por una pandemia que nadie se esperaba. Parece como si, en estos dos últimos siglos, los momentos críticos para la humanidad se sucediesen a un ritmo acelerado. Quien hubiese pensando hace solo 20 años que vendría otra inteligencia a intentar igualar, e incluso superar, a la humana. Porque, posiblemente, es en estos momentos con la Inteligencia Artificial generativa, cuando también se está produciendo uno de esos acontecimientos estelares, en el sentido de Zweig, capaces de influir de manera determinante sobre el rumbo de la historia de la humanidad. La Inteligencia Artificial nos ha cambiado la vida, sin que nos diésemos cuenta, y lo ha hecho a un ritmo vertiginoso, incluso con la disponibilidad ya de Agentes de IA autónomos sin necesidad de supervisión humana. ¿Cuál será el siguiente momento estelar?

Más temas:

sociedad