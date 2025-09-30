Lo importante ahora, una vez pasada la vorágine de la semana pasada, es que aprovechemos para que lo que hemos descubierto de nuestro pasado no caiga en el olvido

Una semana intensa la que hemos tenido en Gades, con las calles a rebosar y romanos por doquier. Hemos disfrutado de excelentes conferencias, de unos magníficos espectáculos, de interesantes rutas y de la recreación de viejas costumbres que una vez fueron habituales en esta ínsula ... que, en su día y si hacemos caso a Estrabón, fue la ciudad más importante del occidente de la Hispania romana, por delante por supuesto de Corduba o Hispalis. Nuestro garum era la mayor delicatessen de la época, nuestras bailarinas las más afamadas del imperio y hasta nos visitó Julio Cesar. La semana romana nos ha descubierto a ilustres gaditanos como los Balbo, o la importancia del señor que preside la plaza de las Flores y da nombre a la calle Columela. Hemos recreado el faro cuyo dibujo se encontró en la fábrica de salazones y que, al parecer, aguantó en pie hasta el siglo XII. Y nos quedan los restos del acueducto, la necrópolis romana, la misma fábrica de salazones, el teatro en el Campo del Sur o la Casa del Obispo con la excelente restauración tras haber estado cerrada durante tantos años. Y lo que quede por descubrir en los años venideros que, esperemos, sepamos apreciar y cuidar. Lo importante ahora, una vez pasada la vorágine de la semana pasada, es que aprovechemos para que lo que hemos descubierto de nuestro pasado no caiga en el olvido. Visitar, en plan tranquilo, las huellas que dejaron nuestros ancestros romanos, y ya puestos los fenicios, en la propia ciudad o en el Museo de la Plaza Mina. Durante la semana se puso en funcionamiento el pasaporte romano gaditano para ser sellado en los sitios que se visitaba, y a mí me parece que no estaría de más que se mantuviese la iniciativa. La obtención de un número determinado de sellos podría tener algún tipo de beneficio como estímulo. No digo que un beneficio fiscal como el de apuntarse a un gimnasio, ¿o sí? Al fin y al cabo, aunque inmaterial en el aspecto económico, la cultura es una de las mejores inversiones que podemos hacer.

