El primer sábado de octubre es el día en el que cada año se insta a recordar la importancia de los cuidados paliativos para todos aquellos pacientes que los necesitan, una necesidad que va incrementándose con el tiempo habida cuenta el envejecimiento poblacional, aunque no ... haya edad que evite sufrir una enfermedad terminal. La atención paliativa es fundamental para mejorar la calidad de esas vidas que ya no pueden curar su enfermedad, es fundamental para asegurar el bienestar de los enfermos en sus fases finales, para aliviar los síntomas físicos, psíquicos, existenciales o espirituales y para reforzar la dignidad humana. Los cuidados paliativos deben ser un servicio de salud obligatorio que sea accesible a todos, independientemente de la edad. No hace mucho conocimos el caso de un médico amonestado porque, fuera de sus horas de servicio y usando recursos del sistema de salud de su Comunidad, asistió a una niña en sus últimas horas.

En este año 2025 el lema de ese primer sábado de octubre ha sido «Cumplir la promesa. Acceso universal a los Cuidados Paliativos». Se trata de lograr que los cuidados paliativos formen parte realmente de la cobertura sanitaria universal en todos los niveles del sistema sanitario, siguiendo lo ya declarado por la Organización Mundial de la Salud. En nuestro país, los expertos estiman que cerca de 130.000 personas necesitan atención especializada paliativa; posiblemente muchos más si nos atenemos a los datos disponibles sobre mortalidad. Sin embargo, solo un 40% de ellas la reciben a nivel nacional, con rangos que varían entre unas Comunidades y otras. Es una responsabilidad ética del conjunto del Sistema Nacional de Salud el proporcionar cuidados paliativos, de la misma manera que es una obligación ética y deontológica de los profesionales el aliviar el dolor y el sufrimiento, aunque ya no puedan curar. Es un derecho de todas las personas el ser atendidas cuando la enfermedad no tiene solución, y es una obligación del sistema el hacerlo.

