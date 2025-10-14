Opinión

Cuidados paliativos

La atención paliativa es fundamental para mejorar la calidad de esas vidas que ya no pueden curar su enfermedad

Felicidad Rodríguez

Felicidad Rodríguez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El primer sábado de octubre es el día en el que cada año se insta a recordar la importancia de los cuidados paliativos para todos aquellos pacientes que los necesitan, una necesidad que va incrementándose con el tiempo habida cuenta el envejecimiento poblacional, aunque no ... haya edad que evite sufrir una enfermedad terminal. La atención paliativa es fundamental para mejorar la calidad de esas vidas que ya no pueden curar su enfermedad, es fundamental para asegurar el bienestar de los enfermos en sus fases finales, para aliviar los síntomas físicos, psíquicos, existenciales o espirituales y para reforzar la dignidad humana. Los cuidados paliativos deben ser un servicio de salud obligatorio que sea accesible a todos, independientemente de la edad. No hace mucho conocimos el caso de un médico amonestado porque, fuera de sus horas de servicio y usando recursos del sistema de salud de su Comunidad, asistió a una niña en sus últimas horas.

Artículo para resgitrado

Lee ahora mismo todos los contenidos de ABC

Mensual Sin precio, gratuito Pruébalo
Anual Sin precio, gratuito Suscríbete
Si ya estás suscrito, inicia sesión . Para más Aquí no se paga
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © CORPORACIÓN DE MEDIOS DE CÁDIZ, S.L.U.
Volver a arriba
La Voz Premium
Descarga la app