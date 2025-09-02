La humanidad sigue caracterizándose por ser muy poco humana o es que el ser humano carece de humanidad

Hoy se cumplen 80 años del final de la II Guerra Mundial. El 2 de septiembre de 1945, tras Hiroshima y Nagasaki, Japón firmaba su rendición a bordo del Missouri. Pocos meses antes había finalizado la guerra en Europa. El 7 de mayo Alemania se rendía en el cuartel general aliado en Reims y, al día siguiente, la capitulación se ratificaba en Berlín ante el Ejército Rojo.

Es difícil saber el número de muertes en la última Guerra Mundial. Los investigadores estiman que serían entre 50 o 60 millones, de los que entre 50 o 55 serían víctimas civiles; pero más allá de los números, todas ellas tenían nombre y apellidos. A las víctimas directas del conflicto armado o de los bombardeos, se sumó el hambre y las enfermedades, por no hablar de los campos de exterminio.

También fueron millones los desplazados que deambularon como zombies por toda Europa durante los años siguientes. Han pasado apenas 80 años y todo indica que poco hemos cambiado y menos hemos aprendido. Desde entonces los conflictos armados, las guerras, no han dejado de estar presentes en este mundo cada vez más pequeño y, aunque las cifras no son tan espeluznantes, lo cierto es que cada una de las víctimas es una vida arrebatada. Y no hay nada, absolutamente nada, que justifique la pérdida de una sola vida humana.

Estamos asistiendo horrorizados a la situación en Gaza sin que se vislumbre un final a la guerra y al desastre humanitario. Y también sigue la guerra en Ucrania, con miles de víctimas. Y nos olvidamos de que, hace apenas 30 años, la guerra y la limpieza étnica asolaron los Balcanes en el sureste de Europa. Y que en este mismo 2025 siguen las muertes en conflictos que se iniciaron hace muchos años: Birmania, Sahel, Sudán, Etiopía, Somalia, Congo... Hace escasas fechas, Tailandia y Camboya o India y Pakistán. El mundo está lleno de puntos rojos y todo parece indicar que somos incapaces de ponerles fin. La humanidad sigue caracterizándose por ser muy poco humana o es que el ser humano carece de humanidad.

