OPINIÓN

Reflexiones sobre el relato

Las aguas son tercas. Van por los mismos cauces que siempre han ido, por muy secos que estén desde hace años

Enrique García-Agulló

Enrique García-Agulló

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Según el juez instructor, García Ortiz entró en un «frenético intercambio de comunicaciones» con otros fiscales para «ganar el relato». Ésta es la cuestión. ¿Qué es eso de ganar el relato?

Les cuento esto porque lo del relato se nos ha volcado encima. como un ... mantra que se autoalimenta por su repetición para conseguir desde el principio una verdad que prevalezca sobre cualquier otra visión. Que la sociedad la asuma. Que su asesorada insistencia marque la imagen final.

Artículo para resgitrado

Lee ahora mismo todos los contenidos de ABC

Mensual Sin precio, gratuito Pruébalo
Anual Sin precio, gratuito Suscríbete
Si ya estás suscrito, inicia sesión . Para más Aquí no se paga
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © CORPORACIÓN DE MEDIOS DE CÁDIZ, S.L.U.
Volver a arriba
La Voz Premium
Descarga la app