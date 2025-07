La política española está hecha unos zorros, vamos, de lo peor. Los unos contra los otros y los otros contra los unos, veneno y mala leche a destajo. Yo diría que es caleidoscópica, aunque con tendencia al monocolor. Es cierto que, como son tanta gente ... por contentar y tanta a la que fastidiar, las láminas de vidrio que se multiplican en su interior aquí son oscuras porque no hay luz, sino sombra y opacidad. La luz es lo que más falta en estas Cortes que antes eran sólo de luz y taquígrafos y ahora, además, de traductores y auriculares.

La semana ha venido de agobio. Al consabido panorama de la esposa, del hermano, del secretario general 1, del secretario general 2, del presunto conseguidor de ambos, de la presidenta de ADIF, de su segundo, de los altos funcionarios de Hacienda que han hecho mutis por el foro o de lo del fiscal general, todos presuntamente inocentes, sí, se les ha unido el inicio de las sesiones del Tribunal Europeo donde el concepto de «auto amnistía» se ha dejado caer, la Comisión nos ha requisado mil y pico millones de euros porque el gobierno español, también presuntamente, -que no falte la presunción-, tampoco ha hecho en esta ocasión los deberes que tenía que hacer, así como que ha vuelto a tocarle la campanilla por no querer cumplir presuntamente las indicaciones de régimen electoral europeo.

Tanto presunto en español, cansa, ¿verdad? Por fortuna a nuestros hermanos peninsulares del Occidente, claro, lo de «presunto» no les canse tanto.

Antes ser ministro era otra cosa. Ahora ser ministro es tan fácil como largar la más grande ante cámaras y micrófonos. Trabajar como ministro no sé cómo lo harán porque a uno se les van los trenes, la otra no construye ni una vivienda, el que quiere cambiar las leyes no encuentra aliados o el que viaja va de Puigdemont 2 pordioseando por Europa para que presuntamente se hable catalán. Pero eso sí, largar, largan de categoría, que para ser ministro de PS lo importante es aprenderse de memoria y sin error el argumentario de cada día.

No sólo Europa desconfía de este gobierno. Las naciones que integran la OTAN no creo que estén muy contentas y en EE. UU. se habla ya de pedir en su Congreso limitarnos la información por lo de Huawei. Mientras, la frontera Sur, de aquella manera. Ya ven, haciendo amigos.

Yo me voy a mirar mi caleidoscopio mientras haya luz y si, además, se da la ocasión, a lo mejor, cervecita y tapita de «presunto» que, con tanto como hay, igual está bien de precio.