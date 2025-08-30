OPINIÓN

Un nuevo orden

Nos enfrentamos más a un mundo de liderazgos personales que a un espacio de ideas

Enrique García-Agulló

Desde el final de la II Guerra Mundial y su nuevo orden internacional, han sido muchos y variados los criterios que han ido cambiando y que están ya sobre el damero. La Unión Soviética explotó y, tras unas transiciones más o menos edulcoradas, tornó en ... ser lo que es, un nuevo imperio bajo el férreo mandato de un Putin amante del poder de las armas. Del otro lado, los Estados Unidos, después de las dolorosas experiencias de Vietnam o Medio Oriente, se ha encerrado en Trump y su MAGA dejando muy atrás aquella idílica democracia que tanto gustara a Tocqueville. China, un poder comunista emergente en lo militar, empoderada en el mundo de la industria y las comunicaciones. O los nuevos referentes económicos como Singapur o las naciones petroleras arábigas.

