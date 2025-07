Aunque ahora tengamos tan altas temperaturas en el Congreso de los Diputados se debe estar tan cómodo que ir a elecciones con la de incertidumbres que trae eso, y sabiendo muchos de un gobierno débil que les necesita para todo, no está entre sus propósitos. ... Sin tener escaño asegurado llegará el frío y, la verdad, se vive mejor dentro llevándose hasta 2027 todo lo posible mientras dure esta fragilidad del gobierno ya que, desde fuera, no podrían hacer nada y no iban a cambiar ahora por las presuntas corrupciones las ventajas de saber que son ellos los que mandan.

La sesión del miércoles fue fiel a esta situación. Un partido como Vox tan inoportuno en sus particulares manifestaciones que da más combustible al PSOE que sus propios aliados; un fenómeno tan particular como Sumar que anunciaba una hecatombe y se convirtió en el mejor defensor del presidente; Bildu y su probada complicidad; Podemos con sus circunstancias; ERC aclarando lo que es para la izquierda la corrupción, no más de tres aprovechados, como aquel otro 3, el del 3%; el PNV, ya saben; Junts, empoderado hasta lo más; el único diputado del Bloque gallego, a lo suyo, y la portavoz de CC pidiendo en solitario cuestión de confianza o, en su caso, elecciones. Pero hubo cambios en el PP y aunque no contrapusieran con nombres y cifras la corrupción existente en el PSOE por tantos cargos y cargas, sí que enseñaron los dientes abriendo, por la vía indirecta, el camino hacia unas posibles elecciones. Por fin, la oposición se opuso. Algunos dicen que fue una victoria de Sánchez y a mí me parece que no, que fue una victoria de sus aliados de investidura que saben que le tienen agarrado y que alargar esta legislatura les sigue dando para exprimir todo el jugo nutriente necesario en tan voraz apetito por sus cosas ya que el interés general de la Nación les importa un pito. Los vascos, tanto el PNV como Bildu, con sus silencios y complicidades, a por lo que puedan. A unos, a los de su derecha, Feijoo les avisó de un posible descalabro, pues ya saben ustedes que para poder gobernar en Euskadi han tenido que meter a varios consejeros del PSOE y que cada vez hay más cargos electos del PP. A los catalanes, de derechas o de izquierdas, les dijo que, de referéndum, nada de nada, vamos, «res de res». Ha empezado la campaña, los tribunales siguen investigando, Europa nos tiene echado el ojo, la OTAN recelosa, Trump enconado, la frontera está en el Sur y Sánchez de nuevo atrapado por separatistas e independentistas

Congreso de los diputados