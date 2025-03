Siete y media de la tarde. Mientras cientos de personas disfrutan de un magnífico día de baño y sol en una de las playas más concurridas en la provincia, la de la Barrosa en Chiclana, una imponente narcolancha se aproxima a tomar la orilla. La ... mirada de los que allí se encuentran se centra en la escena. Una decena de inmigrantes va a bordo de esta gran neumática y nada más tocar tierra saltan hacia la arena. La desesperación les sobrepasa. Algunos se quedan esperando a ser atendidos por el personal de Cruz Roja y, otros, salen corriendo para no ser interceptados.

Este dramático episodio, tras el que evidentemente hay historias de supervivencia y gente que lo deja todo atrás para empezar de cero en otros países que no son los suyos por motivos de guerras, hambre, etc..., no es nuevo. Ya se ha visto otras veces en otras orillas gaditanas. Demasiadas. Gente jugándose la vida, encallando contra las rocas con la única angustiosa intención de poder tocar la otra orilla.

Pero al margen de esta visión sobre los procesos migratorios existe también la delincuencia de quienes se aprovechan y les empujan a la muerte sin escrúpulos. Así ocurrió por ejemplo hace unos meses en Camposoto donde murieron cinco personas al ser arrojadas a la fuerza al agua sin saber nadar. O en 2018 frente a las costas de los Caños de Meca donde naufragó una de estas pateras y los cadáveres de las víctimas (hasta 22) fueron llegando como un goteo terrible día tras día.

En esta ocasión la firma de las mafias vuelve a ser evidente. Una embarcación, una narcolancha, que abandonan y que, por tanto, están dispuestos a perder, y que puede superar con creces los 100.000 euros. Que además embarrancan y llevan hacia la costa a pesar del peligro que puedan correr sus tripulantes. Y un precio, el que habrán pagado, que también les saldrá 'a cuenta'. Se trata de organizaciones criminales que trafican con personas. Grupos que dirigen los destinos de gente que quiere escapar aunque sepan que puede costarles la vida. Por ello es necesario ponerles freno. Trabajar en los países de destino, pedir responsabilidades en la otra orilla y ver de qué manera se puede controlar ese descontrol que estas crueles mafias aprovechan.