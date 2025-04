El convenio del Metal de Cádiz es uno de los más complicados y conflictivos a la hora de negociar. No hay término medio. La patronal Femca y los sindicatos UGT y CC OO inician este jueves el primer contacto en firme para alcanzar un acuerdo ... y actualizar el convenio vigente. El actual marco laboral que regula al sector en la provincia se firmó en noviembre de 2021 y estuvo precedido por dos semanas de huelga salvaje. Durante quince días, la Bahía de Cádiz fue escenario de una guerrilla urbana alentada por los más radicales. Cádiz exportó una imagen de conflictividad laboral imposible de borrar de la memoria. La inflación del momento y las malas condiciones laborales que denunciaba la Coordinadora de Trabajadores del Metal fueron la mecha que prendió el fuego para que las calles de Cádiz se convirtieran en escenario de auténticas batallas campales.

Precisamente, los más radicales de la Coordinadora fueron los que aprovecharon la ocasión para denunciar supuestas irregularidades en las empresas, en cuanto a jornadas laborales y contrataciones, y también para reivindicar salarios dignos. UGT y CCOO fueron los sindicatos mayoritarios que estaban sentados en la mesa negociadora y, desde el minuto uno, se desvincularon de las acciones violentas de los más radicales. Sin embargo, se echó en falta una respuesta más contundente de ambas centrales para deslegitimar las acciones que amparaba la Coordinadora. Al final, las partes llegaron a un acuerdo y la patronal reconoció sin tapujos que se había firmado un convenio de máximos que impedía al sector ser más competitivo. El estallido de la guerra de Ucrania a finales de febrero de 2022 pasó factura a la firma de este convenio y fueron los empresarios los que advirtieron que se habían pillado los dedos con su firma. Los efectos de la guerra provocaron un incremento de precios de las materias primas. El resumen es que Cádiz tiene uno de los mejores convenios del Metal de España, pero no es nada competitivo. Las partes inician este jueves una nueva negociación para su actualización. Los empresarios acuden al encuentro para escuchar propuestas y con el ánimo de asegurar el diálogo y la paz social. Tanto UGT como CC OO anteponen en esta ocasión el debate sobre otros puntos del convenio que nada tienen que ver con el salario, es decir, presionarán por el plus de toxicidad y el futuro de los fijos discontinuos. No obstante, será la Coordinadora la que traslade a la calle el desarrollo de la negociación y de nuevo serán ellos los encargados de abrir un debate paralelo y/o convocar una huelga.