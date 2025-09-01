OPINIÓN

'Romería': en busca de la identidad y la memoria

'Romería' es mucho más porque refleja a toda una generación y en particular, a todos aquellos que sufrieron la plaga de la heroína, una droga que acabó con miles de jóvenes

Eduardo Moyano

Eduardo Moyano

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Las islas Cíes están a poco más de cuarenta minutos en barco, desde Vigo. Lo difícil en verano es encontrar plaza porque hace ya varios años que se establecieron cupos de visitantes para preservar un entorno natural de enorme belleza. En los ochenta no existían ... esas limitaciones , no vivíamos años de turismo masivo que pudiera deteriorar el medio ambiente. Carla Simón nos lleva a ese entorno para tratar de conocer la historia de sus padres y, en particular la de su progenitor, vigués de nacimiento, al que no conoció.

Artículo para resgitrado

Lee ahora mismo todos los contenidos de ABC

Mensual Sin precio, gratuito Pruébalo
Anual Sin precio, gratuito Suscríbete
Si ya estás suscrito, inicia sesión . Para más Aquí no se paga
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © CORPORACIÓN DE MEDIOS DE CÁDIZ, S.L.U.
Volver a arriba
La Voz Premium
Descarga la app