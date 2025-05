Cada vez son menores las posibilidades que le quedan a la ciencia ficción para continuar siendo un genero literario o cinematográfico. Todas esas historias fantásticas o catastróficas que percibíamos como imposibles se van cumpliendo . Julio Verne o Isaac Asimov son hoy dos novelistas que se ... anticiparon a su tiempo con viajes a la luna o robots caminando por nuestro hábitat. A la luna el hombre llegó hace ya muchos años y los robots y la inteligencia artificial se van asentando en nuestra sociedad.A la ciencia ficción le quedan los marcianos , todavía invisibles, pero todo se andará.

El apagón del pasado lunes parecía que nunca iba a producirse, a pesar de algunos antecedentes en Francia, Italia o ciudades como Nueva York o Barcelona . No parecía posible que dos países enteros se fueran a negro. Ni luz ni comunicaciones. Los plomos se fundieron en toda la península ibérica en cuestión de cinco segundos. Nuestra vida cotidiana retrocedió varias décadas. Los móviles, una extensión de nuestras manos, se quedaron en silencio y la incredulidad se hizo espejo de nuestros rostros. Cerca de mi casa, donde comienza la autovíade Barcelona y el camino al aeropuerto vi imágenes del pasado, con varias personas portando cartelitos del lugar al que querían dirigirse. Estaban haciendo autostop mientras en los cajeros automáticos nadie podía conseguir el dinero que habían desterrado de sus carteras o incluso de los móviles. En los bazares pronto se acabaron los transistores de toda la vida, las pilas o los camping-gas. Muchos no pudieron conseguirlosporque no tenían efectivo y en los supermercados no valían las tarjetas salvo en alguno específico, que acabó pronto sus existencias.

No fue ficción y si realidad.El cine siempre ha ido por delante, siempre nos ha avisado d ellos que vendría. En la pandemia recordamos títulos como «Contagio» (2011) película de Steven Soderbergh con un reparto estelar formado por Matt Damon, Kate Winslet y JudeLaw, entre otros. Unos años antes, en 1995, otro director reconocido como Wolfgang Petersen dirigió «Epidemia», con un elenco no menos importante encabezado por Dustin Hoffman, Rene Russo, Kevin Spacey y Morgan Freeman. Ambas nos hablaban de una situación que considerábamos imaginaria. No fue así, como bien sabemos. Lo mismo nos ha ocurrido la semana pasada con el apagón. Las películas y las series que se han hecho sobre este tema son muchas y las veíamos también como ficción , como algo lejano que no nos iba a ocurrir. Es reciente la serie de cinco capítulos «El apagón» (2022) que narra como una tormenta solar impacta en la Tierra y crea un apagón masivo en el planeta. Es una idea de Rodrigo Sorogoyen e Isa Campos quienes dirigen dos de los capítulos. El resto, todos independientes entre sí, llevan la firma de Isaki Lacuesta, Raúl Arévalo o el sevillano Alberto Rodríguez.

Hay otra serie recomendable , «El colapso»(2019) que en ocho episodios narra una situación extrema en un planeta cuyo sistema económico y social se ha derrumbado. Es una serie francesa que habla de supervivencia en un mundo desplomado.

«Dejar el mundo atrás» (2023), o «Coherence»(2013),«Apagón en Nueva York(1978) son películas que se adelantan a lo que hemos vivido y, que seguramente, podemos encontrar en alguna plataforma si no disponemos de ellas en formato dvd o similar , algo también arcaico , pero que siempre está ahí como los vinilos, los libros o esos transistores que nos tuvieron informados minuto a minuto de la situación que vivimos el pasado lunes. Sabremos así que los apagones no son cosa de la ciencia ficción.