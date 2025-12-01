opinión

Nuremberg: el juicio que nunca deberíamos olvidar

Narra cómo al término de la II Guerra Mundial las potencias aliadas se plantearon qué hacer con los dirigentes nazis detenidos

Eduardo Moyano

Eduardo Moyano

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Este último fin de semana ha llegado a las carteleras «Nuremberg», una nueva versión sobre el juicio contra los dirigentes nazis al término de la II Guerra Mundial. Una superproducción que encabezan dos actores ganadores del Oscar, Russell Crowe («Gladiator» 2000 ) y Rami Malek ( « ... Bohemian Rapsody» 2018)

Artículo para resgitrado

Lee ahora mismo todos los contenidos de ABC

Mensual Sin precio, gratuito Pruébalo
Anual Sin precio, gratuito Suscríbete
Si ya estás suscrito, inicia sesión . Para más Aquí no se paga
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © CORPORACIÓN DE MEDIOS DE CÁDIZ, S.L.U.
Volver a arriba
La Voz Premium
Descarga la app