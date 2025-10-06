Hace unas semanas comenté en esta misma columna la última película de Fernando Colomo , «Delicias en el jardín», un filme pleno de vitalidad y frescura que reafirma a este veterano director como un cineasta que sigue vigente en el tiempo que vivimos.

Esta ... semana tres pesos pesados de nuestro cine, sobre todo en los ochenta y hasta los primeros dos mil coinciden en las carteleras de toda España. Se trata de Imanol Uribe, Agustín Díaz Yanes y Antonio Hernández. Todos concurren en que pasan de los setenta años y todos coinciden que han ganado, cuando menos una vez, el premio Goya.

Imanol Uribe se ha sentido a gusto con el thriller y es uno de los directores que, en más ocasiones, ha tratado sobre la banda terrorista ETA (La muerte de Mikel, Plenilunio o Días contados). En su filmografía también figuran títulos tan recordados como «El viaje de Carol», ambientado en la Guerra Civil española o «El Rey pasmado», una divertida historia situada en el reinado de Felipe V, basada en la novela de Gonzalo Torrente Ballester.

Ahora el director de origen vasco, aunque nacido en El Salvador, adapta el best-seller» de Paloma Sánchez Gernika, »La sospecha de Sofía» una historia de engaños y espionaje ambientada en plena guerra fría en el antiguo Berlín comunista. Cuenta como la vida de Sofía(Aura Garrido) y Daniel (Alex González)son un matrimonio que vive tranquilamente en el Madrid de los años sesenta hasta que el segundo recibe una enigmática llamada de Berlín para que acuda a conocer a su madre biológica. Ajeno a los riesgos, acepta la invitación sin saber que va a convertirse en una pieza esencial de la KGB para adentrarse en España. Una película de aires clasistas que nos lleva al recordado cine de espías que tantos y tan buenos títulos produjo.

También estrena Agustín Díaz Yanes, director al que recordamos sobre todo por aquel excelente thriller, galardonado con el Goya, «Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto». Díaz Yanes regresa con un thriller, con la banda terrorista ETA como centro . «Un fantasma en la batalla», tiene una referencia muy cercana «Infiltrada», de Arantxa Echeverría, porque también trata el tema de los guardias civiles que lograron infiltrarse en la banda. La protagonista (Susana Abaitua) se introduce en la banda, durante más de una década con el objetivo de localizar los zulos que la banda terrorista tenía escondidos en el sur de Francia.

Y el trio de septuagenarios que estrena esta semana se completa con Antonio Hernández quien estrena el thriller «Parecido a un asesinato «, según la novela de Juan Bolea. El cineasta castellano levaba diez años sin dirigir después de títulos como «Lisboa», «Oculto» o sobre todo «En la ciudad sin límites», con que ganó los Goya a la mejor dirección y mejor guion original.

En «Parecido a un asesinato» Eva (Blanca Suárez) y Nazario (Eduardo Noriega) viven en pareja junto a la hija adolescente de este último. Ambos tienen un pasado complejo y no han podido cerrar sus heridas marcadas ella, por el acoso de su expareja y él por la muerte violenta de su mujer. Todos los acontecimientos se precipitan en el tramo final, con un giro de guion que, sitúa a cada personaje en su sitio. Nada es lo que parece.

Lo que si parece es que hay tres directores que pasan de los setenta y que tienen mucho que contar.