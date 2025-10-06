Opinión

Los mayores no se rinden

Hay tres directores que pasan de los setenta y que tienen mucho que contar

Eduardo Moyano

Cádiz

Hace unas semanas comenté en esta misma columna la última película de Fernando Colomo , «Delicias en el jardín», un filme pleno de vitalidad y frescura que reafirma a este veterano director como un cineasta que sigue vigente en el tiempo que vivimos.

Esta ... semana tres pesos pesados de nuestro cine, sobre todo en los ochenta y hasta los primeros dos mil coinciden en las carteleras de toda España. Se trata de Imanol Uribe, Agustín Díaz Yanes y Antonio Hernández. Todos concurren en que pasan de los setenta años y todos coinciden que han ganado, cuando menos una vez, el premio Goya.

