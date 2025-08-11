El fútbol no ha tenido una buena relación con la pantalla. El deporte que siguen millones de espectadores en todo el mundo no ha encontrado la gran película que sea un referente para los aficionados. Seguramente, en una encuesta, el título más valorado por excelencia ... será «Evasión o victoria», la película de John Huston que narraba un partido épico entre prisioneros ingleses y de otras nacionalidades en un campo de concentración contra un equipo alemán, durante la II Guerra Mundial.

Fue una película de tonos épicos , con momentos de cierta intriga que más que un partido de fútbol buscaba ser la victoria de los aliados frente a la Alemania de Hitler.

Jugadores magníficos como Bobby Moore, Ardiles o Rei Pelé se sumaron a un elenco que trataba de dar credibilidad a un partido que rompía todos los esquemas futbolísticos y en el que el guardameta era un Sylvester Stallone que no debía haber jugado un partido en su vida. Quizá entre todas las películas que he visto sobre el fútbol solo me haya sentido identificado con una serie que nos introduce en los orígenes del deporte rey. Se llama «Un juego de caballeros» y podía verse en alguna plataforma.

El resto de películas no acaban de adentrarse en el juego y las particularidades del deporte rey y, más bien, suelen ser biopic, documentales o de ficción que relatan las vidas de las grandes estrellas del balón como Di Stefano, Maradona, Pelé o los mismísimos Messi o Cristiano Ronaldo. Son grandes del balón y las películas intentan reforzar sus figuras y su influencia mediática.

Seguramente el cineasta y novelista Roberto Santiago sería un admirador de una serie de animación japonesa, 'Oliver y Benji' que tantos seguidores tuvo entre el público infantil en los ochenta y noventa. Sus Futbolísimos aúnan fútbol, intriga y aventuras.

Santiago ha escrito más de veinte libros sobre estos futbolísimos que se han convertido en todo un fenómeno literario para los niños . Ocurrió también con la primera entrega cinematográfica, hace siete años. El mismo director Miguel Ángel Lamata regresa al universo del fútbol y las aventuras con esta segunda entrega titulada 'Los futbolísimos 2: El misterio del tesoro pirata', en que el equipo de Soto Alto, los peculiares protagonistas deben enfrentarse para mantener la categoría al combinado de Los Justos que, tienen una capitana que va a meterlos en un auténtico lío que les llevará ala búsqueda de un tesoro escondido.

Poco fútbol veremos a pesar de un título tan evocador, pero Los futbolísimos 2 es puro cine infantil con una historia de amistad entre los componentes del equipo, primeros amores y aventuras que nos hacen recordar a las novelas de Enid Blyton y sus clubs de los cinco o siete secretos, o incluso aquella serie mítica de Televisión Española, 'Verano azul'.

No es una propuesta redonda porque podrían haberse potenciado las situaciones de misterio o ahondado en los gags cómicos, pero, en cualquier caso, los niños pasarán un buen rato con estos futbolísimos 'made in Spain'. No está de más que, de vez en cuando, podamos plantar cara al cine de Hollywood con historias como la que nos llegan del otro lado del Atlántico