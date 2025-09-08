Este año no sabemos si alguna de las tres candidatas seleccionadas por la Academia Española estará entre las finalistas , lo que si sabemos es que Amenábar no ha entrado en la terna elegida por los académicos con su « El Cautivo»

Hay que remontarse a 2004 para ver cómo una película española ganó el Oscar a mejor filme de habla no inglesa. Fue «Mar adentro», de Alejandro Amenábar. Este año no sabemos si alguna de las tres candidatas seleccionadas por la Academia Española estará entre las finalistas , lo que si sabemos es que Amenábar no ha entrado en la terna elegida por los académicos con su « El Cautivo», que trata de describirnos quién era Miguel de Cervantes antes de escribir «El Quijote»

Si están en la terna tres de las películas con más éxito de este año : «Sirat», «Sorda» y «Romería» que se estrenó comercialmente este pasado fin de semana y de la que escribí detenidamente en este diario.

Nadie la niega su calidad a «Sirat», de Oliver Laxe. Es la más trasgresora de las tres películas que optan por estar en la carrera de los Oscar , pero, al mismo tiempo, tiene tantos seguidores como detractores. «Sirat» es una película hipnótica , arriesgada, de una enorme factura técnica que, sin embargo, narra con crudeza un viaje a ninguna parte de una serie de personajes marginales o, en algún caso, como el padre y su hijo pequeño que, buscan imposibles en la inmensidad del desierto, queriendo encontrar en el universo de las raves, esas fiestas masivas centradas en la música electrónica, a su hija veinteañera. Es una película con secuencias de enorme dureza que, sin embargo, reafirman al realizador gallego como uno de nuestros cineastas más a tener en cuenta, como ya había dejado entrever en títulos anteriores como «Mimosas» y «O que arde»

No creo, no obstante, que «Sirat» sea una película para los académicos de Hollywood, aunque sus productores se están volcando con ella y en EEUU será distribuida por Neón, compañía que ha logrado estatuillas ,por ejemplo, para «Parásitos». Dudo que suscite el mismo interés que, en Cannes, donde obtuvo el premio del Jurado.

La segunda candidata es «Romería», de Carla Simón, que también, estuvo en Cannes pero pasó más desapercibida. Con ella Carla Simón cierra la trilogía que comenzó con «Verano 1993» y continuó con «Alcarrás», para indagar sobre su familia y, en particular, en esta película, sobre el padre que no conoció. Un viaje a la memoria que se desarrolla completamente en Vigo y su entorno, aunque tengo mis dudas, que pueda atraer a Hollywood.

Si pienso que «Sorda», la tercera preseleccionada. podría estar más cerca de Hollywood porque siempre han fascinado a los académicos las historias sobre algún tipo de discapacidad. El debut en la dirección de Eva Libertad fue refrendado en Berlín con el premio del público en la sección Panorama y obtuvo cuatro premios en el Festival de Málaga, el pasado mes de marzo.

«Sorda» es un drama que se adentra en la maternidad de una mujer que no oye y las dificultades que tiene no solo para entender a su hija, sino a las personas con las que comparte su vida.

Dicho esto, habrá que esperar unos días, hasta el 17 de este mes de septiembre, para saber cuál es la película que eligen los académicos para competir por el Oscar, una opción nada fácil teniendo en cuenta que, en la pasada edición hubo más de ochenta países que enviaron sus películas a Hollywood y solo cinco son nominados para la gala final que, anualmente, se celebra en Los Ángeles.