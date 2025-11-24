A Carlos Iglesias se le conoce sobre todo como actor, especialmente en comedias, pero ha dirigido ya cinco películas, algunas tan taquilleras y reconocidas por la crítica como «Un Franco catorce pesetas».

Solo, una de esas películas no tiene que ver con la memoria, «La ... suite nupcial» que dirigió en 2020, basada en la obra teatral del mismo nombre. El resto abordan temas relacionados con nuestro pasado reciente tanto que voy a terminar denominándole, el cineasta de la memoria.

Las suyas, son todas películas que bucean en nuestro pasado ,tratando de contar al espectador como éramos o como fuimos en nuestra historia reciente, para de alguna manera ayudar a que nos comprendamos algo mejor.

Un franco, catorce pesetas (2006), está considerada a día de hoy como una de las grandes películas sobre la emigración española a Europa durante los años sesenta del siglo pasado. Una tragicomedia llena de verdad en la que relataba su propia experiencia y la de sus padres cuando emigraron a Suiza, en busca de una vida mejor.

Posteriormente, Carlos Iglesias se metió de lleno en la participación de los españoles en la II Guerra Mundial, en la nevada estepa rusa, en Ispansi (2011). Una película que no tuvo tanta repercusión como la anterior pero que fue la primera que habló de los dos bandos españoles enfrentados en la Unión Soviética. Durante el franquismo si hubo varias películas sobre la División Azul, pero todas con carácter propagandístico

«La bala», que acaba de llegar a nuestras salas, también tiene en la Unión Soviética de los años cuarenta y la Rusia de 2019 , el origen de su trama.

Cuenta como Julián(Carlos Iglesias) ,un sacerdote perteneciente a una familia acomodada de Salamanca, tras una serie de coincidencias, entra en contacto con dos hermanos que tratan de encontrar los restos de combatientes de la División Azul o del bando republicano que murieron en la Unión Soviética, durante la II Guerra Mundial. Julián viaja, junto a otros españoles , a una localidad rusa para poder recuperar los restos de su tía, enfermera en la División Azul y así poder enterrarlos en España porque le ha prometido a su madre, ya muy anciana, que conseguirá que reposen en tierra española.

Cuando Julián recupera la bala que mató a su tía, casi ochenta años atrás, comienza a investigar sobre cómo fue su muerte y sobre los propios orígenes de su familia.

Tanto Carlos Iglesias como Silvia Marsó dan credibilidad a sus personajes y a la investigación que llevan a cabo. Ambos representan a las dos Españas, aunque menos crispados que nuestros políticos actuales. Tienen sus diferencias, pero los dos coinciden en que quieren conocer la verdad sobre lo que ocurrió con sus familiares y traer consigo sus restos a España.

«La bala» está inspirada en las biografías reales de dos hermanos toledanos , Fernando y Miguel Ángel Garrido Polonio, quienes prometieron a su abuela que traerían a España los restos de su hijo, voluntario de la División Azul, fallecido en Rusia, durante la II Guerra Mundial.

En 1998, los dos hermanos fundaron una asociación que tiene como objetivo repatriar a España los restos de los soldados españoles que continúan enterrados en Rusia. Los restos encontrados se trasladan a la iglesia de los carmelitas en Toledo, donde son entregados a sus descendientes. Los dos hermanos han colaborado como asistentes de guion en la película que dirige Carlos Iglesias.

«La bala» es a la memoria histórica lo que «Un franco catorce pesetas» fue a la emigración. Cine honesto que nos trasmite verdad y nos ayuda a conocernos mejor.