Opinión

Carlos Iglesias: cineasta de la memoria

«La bala» nos traslada a la antigua Unión Soviética durante la II Guerra Mundial y lo que ocurrió con algunos españoles que estuvieron allí

Eduardo Moyano

Eduardo Moyano

Esta funcionalidad es sólo para registrados

A Carlos Iglesias se le conoce sobre todo como actor, especialmente en comedias, pero ha dirigido ya cinco películas, algunas tan taquilleras y reconocidas por la crítica como «Un Franco catorce pesetas».

Solo, una de esas películas no tiene que ver con la memoria, «La ... suite nupcial» que dirigió en 2020, basada en la obra teatral del mismo nombre. El resto abordan temas relacionados con nuestro pasado reciente tanto que voy a terminar denominándole, el cineasta de la memoria.

Artículo para resgitrado

Lee ahora mismo todos los contenidos de ABC

Mensual Sin precio, gratuito Pruébalo
Anual Sin precio, gratuito Suscríbete
Si ya estás suscrito, inicia sesión . Para más Aquí no se paga
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © CORPORACIÓN DE MEDIOS DE CÁDIZ, S.L.U.
Volver a arriba
La Voz Premium
Descarga la app