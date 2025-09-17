OPINIÓN

El precio de la verdad

Que el capo de la mafia más letal de tu país te señale, que se sepa que ha ordenado tu ejecución y la de tus guardaespaldas, dejaría en vilo a cualquiera

Daniel Lanza

Daniel Lanza

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La imagen es desoladora: el escritor Roberto Saviano apoya los codos sobre una de las mesas del tribunal, inclina la cabeza y rompe a llorar desconsoladamente.

Pareciera que hubieran condenado a él, que lo hubieran sentenciado a décadas de cárcel, pero nada más lejos de ... la realidad. Quizá llore de alivio: al fin se ha liberado del yugo de la mafia, de la amenaza constante, de la cárcel invisible en la que ha vivido durante los últimos veinte años.

Artículo para resgitrado

Lee ahora mismo todos los contenidos de ABC

Mensual Sin precio, gratuito Pruébalo
Anual Sin precio, gratuito Suscríbete
Si ya estás suscrito, inicia sesión . Para más Aquí no se paga
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © CORPORACIÓN DE MEDIOS DE CÁDIZ, S.L.U.
Volver a arriba
La Voz Premium
Descarga la app