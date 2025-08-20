Se halla en el recuerdo más íntimo de Luis Landero un lugar que pudo habitar durante su infancia, absolutamente libre de los prejuicios más urbanitas. El boliche, como lo llama en su libro El huerto de Emerson, lo crea Pache, un personaje que, aunque ficticio, ... seguramente también tiene algo de real, surgido del lugar más recóndito de la memoria.

Aquel boliche que recuerda el autor, en un libro que juega con inteligencia a nivel narrativo entre lo ficticio y lo real, es un negocio que Pache monta en su finca. Un boliche que alberga todo tipo de avíos y herramientas, alimentos, objetos y utensilios, que tanto los lugareños como los viajeros pueden comprar. Un lugar que, por la peculiaridad de ser el punto de encuentro para el comercio local y el tránsito de personas que buscan tomar un vino, charlar o jugar a las cartas, resulta mágico. Así lo describe Luis Landero.

Además, Landero realiza un recorrido aderezado con fragmentos de libros, párrafos profundos y reflexiones existenciales escritas por los grandes clásicos. En todo ello, en ese lugar de la memoria del autor, nos introduce con una voz única.

Será porque estoy en un momento de mi vida en el que reflexiono un día sí y otro también, entre paseo y paseo en chanclas, por la calle, de noche, cuando el calor no me deja irme a la cama, que El huerto de Emerson ha despertado en mí ciertas cosas.

Una de ellas es una reflexión que recuerda mucho a Whitman, citado en esta novela casi autobiográfica: la reflexión sobre lo que uno puede hacer con lo que se le ha dado. Hagamos todos lo que mejor sabemos hacer con las herramientas que tenemos, cada cual con lo suyo.

Seamos honestos, seamos conscientes de lo que realmente somos capaces de hacer. Humildes, tal y como refleja la gente que aparece en el libro de Luis Landero, como esos personajes de pueblo que se limitan a sobrevivir con lo que se les ha dado.

Seamos conscientes de lo que estamos capacitados para llevar a cabo. Y dejemos de dar por saco a los demás.