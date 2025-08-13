OPINIÓN

La mierda que somos

Creamos, al modo más capitalista posible, más y más deseos de cambio, de mejoras: mejor físico, mejor mente, mejor coche, mejor pareja…

Daniel Lanza

Hagamos un ejercicio profundo de autoconocimiento. Mejor dicho, conozcamos mejor el entorno: nuestro mundo, nuestro sistema solar, todo nuestro universo. Compárense con todo el universo y pregúntense, si es que les queda algo de dignidad: ¿insignificantes?

En este mundo tan entrañable que hemos creado, en ... el que no solemos ver nada más allá de nuestras pantallas —las digitales y las del prisma narcisista que estamos adoptando por hábito—, el ejercicio de verse como la mierda que somos se hace cada vez más imposible.

