Ocurrió una tarde de diciembre de 2022, en la que habíamos convertido el grupo de WhatsApp de Alberto Puyana en un hervidero de ideas, un brainstorming de esos que dicen los modernos. Sugerimos que la mezcla de literatura policiaca y Cádiz, con todos sus componentes — ... diálogos con gracia, referentes arquitectónicos, homenajes a diferentes anécdotas callejeras— convertiría a un libro en un «Gaditanoir».

Hay algún extraño motivo, para mí desconocido, por el que los escritores, publicistas y editores tienen esa tendencia a inventar términos de una manera tan natural.

Hay una foto, que creo que da el pistoletazo de salida, en la que aparecen Alberto Puyana, Javi Fornell, Luis Rodríguez y el que suscribe. Nos la hicimos en la firma de alguno de ellos, en la mítica librería «Manuel de Falla». En ella se ve a los dos propulsores de este género que nos inventamos —con cierta sorna, también hay que decirlo—, con un espíritu desenfadado y medio paródico. No es para menos, ya que Cádiz es la cuna de esos poetas callejeros, carnavaleros, que no se toman a sí mismos en serio ni un minuto y se ríen de la vanidad con arte y elegancia.

No es lo mismo crear, organizar, planificar y coordinar un festival cultural o literario que crear, organizar, planificar y coordinar una empresa editorial. Pero tienen una cosa en común: en ambos proyectos andan involucrados escritores.

Nuestra empresa editorial es pequeña; hacemos nuestro catálogo desde Cádiz y no pensamos que necesitemos nada más para seguir funcionando. Pero hay más mundo que Cádiz, existe mucho más por conocer; digamos que Cádiz siempre ha sido más grande cuando ha mirado hacia afuera. Así que Gaditanoir ha sido nuestra herramienta para llegar a todos esos profesionales y aprender de ellos. El festival, si todo sale bien, se va a convertir en un puente entre nosotros, los escritores locales, y un mundo mucho más amplio. Me atrevo a decir: un largo y robusto puente que cruce el Atlántico.

Gaditanoir nació entre libros y escritores. No es de nadie; es de todos los que quieran venir a visitarlo. Solo el tiempo nos dirá dónde está el fin de este bello proyecto.