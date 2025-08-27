OPINIÓN
Por amor
Todo ha cambiado en muy poco tiempo, pero quizá deberíamos preguntarnos si no valdría la pena regresar a cierto romanticismo
En estos tiempos que corren, me ocurre que escucho demasiada soflama carente de sentido. Mucho anuncio vacío, sin compromiso, que busca el beneplácito de personas que van corriendo de un lado a otro: votantes, consumidores… ganado.
Vivimos tiempos complicados, casi esquizofrénicos, en los que todo ... parece volar. Estamos controlados por el poder, que no nos suelta ni para decidir qué vamos a comer o a qué vamos a dedicarnos. Un control que se cierne sobre nuestras cabezas, condicionando nuestros movimientos, nuestros pensamientos, nuestra alma.
Lo peor es que no nos damos cuenta de lo que perdemos, de todo a lo que renunciamos. No vemos que nos quedamos completamente desposeídos, huérfanos de una experiencia plena con la vida, convertidos en seres inanimados, carentes de amor.
A menudo observo a personas vacías, que caminan sin rumbo sin siquiera saberlo, incapaces de explorar el mundo de posibilidades que se abre ante ellas. Y es triste.
Hace un tiempo reflexionaba sobre ello y recordaba todo lo que he hecho por amor. A lo largo de mi vida he emprendido por amor y he perdido dinero por amor a esos proyectos, por amor a la vida. He dejado todo por un sueño, por un destino soñado; he tenido hijas por amor; he compartido casi dos décadas con la misma mujer por amor. He creído y he tenido fe por amor. Materialmente no he ganado nada: soy el ejemplo perfecto de lo que un hombre de éxito material no debería ser. Pero lo tengo claro: nunca, nunca más dudaré en seguir viviendo por amor.