Este año se va a celebrar por fin la edición que quedó en el aire aquel 2012, para nosotros de tan infausto recuerdo

Hace unos pocos días tuve la enorme alegría de asistir, junto con mi compañero de aventuras Manuel Granado de Alba, a la presentación del cartel y la programación del tan esperado XXX Festival Internacional de Folklore «Ciudad de Cádiz». Desde que, por circunstancias desafortunadas en ... la gestión cultural de la ciudad, nos vimos obligados a suspender su celebración después de veintinueve años ininterrumpidos, su recuperación ha sido una inquietud constante. Cada año, cuando se acercaban las fechas en que solíamos celebrarlo, muchos de nuestros colaboradores encabezados casi siempre por Javi Caravaca, abrían un debate sobre ello. Durante 13 años hemos añorado su ausencia en la programación veraniega de Cádiz. La efusión de las danzas, el colorido de los vestuarios y la alegría por el intercambio cultural que se producía cada año en nuestras calles nos hacían recordar con nostalgia aquellas 29 ediciones. El pasado año, representantes de los cuatro grupos folclóricos que actualmente se mantienen contra viento y marea activos en nuestra capital, propusieron a la actual corporación municipal su recuperación. Gracias a la sensibilidad y empeño de los responsables culturales municipales, encabezados por Maite González, lo han hecho posible.

Este año, con renovadas ilusiones y una pléyade de voluntarios que han acudido a su llamada, se va a celebrar por fin la edición que quedó en el aire aquel 2012, para nosotros de tan infausto recuerdo. En esta ocasión, ya que desgraciadamente nuestro añorado Teatro de Verano sigue en el limbo de las obras, se celebrará en el Baluarte de la Candelaria pero esperamos, porque no, que dentro de poco pueda volver a su espacio natural del parque Genovés. El equipo directivo actual, formado por representantes de todos los grupos gaditanos, no están escatimando esfuerzos en conseguir un programa que vuelva a traernos la alegría del folklore internacional a nuestras calles. Como muestra de ello el magnifico cartel que ha diseñado Mario Mangano donde representa ese Ave Fénix resurgiendo de sus cenizas representando mitológicamente lo que va a suponer esta edición. Los gaditanos debemos estar orgullosos de esta generación de jóvenes empeñados de nuevo en esta apuesta cultural totalmente altruista. Vuelve nuestro Festival de Folklore.

