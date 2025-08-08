Opinión

Vuelve el Festival del Folklore

Este año se va a celebrar por fin la edición que quedó en el aire aquel 2012, para nosotros de tan infausto recuerdo

Antonio Fernández Repeto

Antonio Fernández Repeto

Hace unos pocos días tuve la enorme alegría de asistir, junto con mi compañero de aventuras Manuel Granado de Alba, a la presentación del cartel y la programación del tan esperado XXX Festival Internacional de Folklore «Ciudad de Cádiz». Desde que, por circunstancias desafortunadas en ... la gestión cultural de la ciudad, nos vimos obligados a suspender su celebración después de veintinueve años ininterrumpidos, su recuperación ha sido una inquietud constante. Cada año, cuando se acercaban las fechas en que solíamos celebrarlo, muchos de nuestros colaboradores encabezados casi siempre por Javi Caravaca, abrían un debate sobre ello. Durante 13 años hemos añorado su ausencia en la programación veraniega de Cádiz. La efusión de las danzas, el colorido de los vestuarios y la alegría por el intercambio cultural que se producía cada año en nuestras calles nos hacían recordar con nostalgia aquellas 29 ediciones. El pasado año, representantes de los cuatro grupos folclóricos que actualmente se mantienen contra viento y marea activos en nuestra capital, propusieron a la actual corporación municipal su recuperación. Gracias a la sensibilidad y empeño de los responsables culturales municipales, encabezados por Maite González, lo han hecho posible.

