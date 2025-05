Ha vuelto a suceder y, de un tiempo a esta parte, nos pasa todos los años. De un día para otro, a pesar de que nos lo estén anunciando por televisión, el calor nos ha sorprendido de nuevo. Han subido las temperaturas hasta no dejarnos ... conciliar el sueño. Antiguamente, y digo esto pensando en que hace años no se consideraba lo del cambio climático, cuando llegaba el mes de mayo, se sacaban de los armarios las ropas de «entretiempo». Eran prendas que servían para aligerarnos de los abrigos y bufandas del invierno y que al ser más ligeritas nos permitían afrontar con dignidad el cambio primaveral preparando paulatinamente los armarios para el verano. Pero, como he dicho antes, de un tiempo a esa parte pasamos en prácticamente veinticuatro horas del invierno (hoy por cierto plagado de DANAS) al más tórrido verano. Aquí gracias a los vientos, sobre todo el poniente, este cambio se hace un poco mas llevadero ya que por las noches, salvo que haya levante en calma, refresca algo. Además, la brisa nos invita a pasear un rato a la puesta del sol y recrearnos con esos maravillosos anocheceres en la Caleta.

Dentro de pocos días también, terminarán los colegios y comenzarán las playas a estar abarrotadas. Ahora que gozamos de un buen número de hoteles y la gran cantidad de cruceros que hacen escala en nuestro puerto, vemos como cada día la población en nuestras calles es cada vez mayor Desgraciadamente seguimos sin que aumenten las industrias ni existe un plan de inversiones que pueda hacer disminuir la tasa de paro en nuestra ciudad. Por ello y aprovechando que Cádiz se ha puesto de moda tenemos que consolidarnos cuidando el atractivo turístico de la ciudad. Hay un gran debate en cuanto a la proliferación de viviendas turísticas y sinceramente creo que hay que controlarlas adecuadamente, pero debemos reconocer que aquí siempre han existido gran cantidad de pisos y apartamentos de temporada en la zona de la playa Victoria. Extremeños, cordobeses, madrileños y sevillanos desde siempre han dispuesto de viviendas alquiladas para el verano donde afrontaban las vacaciones estivales disfrutando de nuestra playa. No matemos a la gallina que sus huevos son de oro.

