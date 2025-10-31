Opinión

Los Tosantos

Aquí, que disfrazarnos de lo que sea no nos cuesta nada, esta oportunidad tan maléfica de los muertos vivientes ha encontrado un lugar propicio donde asentarse

Antonio Fernández Repeto

Antonio Fernández Repeto

Cádiz

Hoy, 31 de octubre, desde que las costumbres anglosajonas inundaron nuestra cultura tradicional, al caer la noche emergerán por nuestras calles multitud de fantasmas, zombis, vampiros y todas esas figuras alegóricas a la noche de Halloween. Pandillas disfrazadas de esos tétricos personajes comenzarán a aporrear ... y a proponernos por los telefonillos el célebre slogan del «Truco o trato» tan cacareado en las películas que se proyectan estos días. A mí, que quiere que les diga, esta tradición me coge un poco desfasada. Aquí, que disfrazarnos de lo que sea no nos cuesta nada, esta oportunidad tan maléfica de los muertos vivientes ha encontrado un lugar propicio donde asentarse. Desde hace ya varios días en la mayoría de los colegios han aparecido las tétricas calabazas agujereadas intentando proyectar con las velas su terrorífico interior. Nuestras nuevas generaciones están asumiendo como propia esta nueva tradición de la noche del terror, no lo entiendo.

