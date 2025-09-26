OPINIÓN

Profesor, compañero y amigo

Fue mi profesor, un excelente profesor. Era de los catedráticos a la vieja usanza. Nos enseño con ejemplar maestría la disciplina que tanto amó y de la que sin duda fue un referente mundial, la Otorrinolaringología

Antonio Fernández Repeto

El pasado viernes 19 cuando, encontrándome en Comillas sonó el móvil y leí en la pantalla el nombre de Ana Bartual, descolgué confiado en hablar con una buena amiga. Pero no eran buenas noticias, me comunicaba que su padre, D. Juan, había entrado en una ... fase crítica y quería que lo supiera directamente por ella ya que sabía el cariño que le profesaba. Al cabo de unas horas me notificó también la triste noticia de su fallecimiento. Estando a tanta distancia, todo se hace más cuesta arriba y rememoré en pocos instantes lo que D. Juan ha significado en mi vida.

