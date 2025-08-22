Parece que volvemos a respirar, después de casi quince días con unas temperaturas sofocantes, volvemos a lo normal, a lo de toda la vida. En agosto aquí siempre ha hecho calor, pero por las noches refrescaba.

Ahora con eso del cambio climático sufrimos esas temperaturas ... por la mañana, por la tarde y, lo que es mucho peor, por las noches. Pero lo peor, al menos para mí es que desde varios días antes de que llegue la temida ola, los meteorólogos de todas las cadenas de televisión, empiezan a enseñarnos mapas de España en todos los tonos posibles de rojo y prediciendo que nos va a llegar el fuego infernal. Antes, cuando la televisión era aún en blanco y negro, el inefable y añorado Mariano Medina se limitaba a comentar lo que había ocurrido durante el día y como mucho nos anunciaba la predicción de las próximas veinticuatro horas. Muchas veces los pronósticos no se cumplían y todos nos divertíamos con sus equivocaciones. Ahora, lo que dicen se cumple a rajatabla y así desde casi diez días antes empezamos a sufrir lo que se nos avecina.

También estos días todos estamos sufriendo al ver la oleada de incendios que asolan nuestro país. Nunca antes, o al menos yo no lo recuerdo, se ha producido una catástrofe de estas dimensiones. Cientos de miles de hectáreas quemadas, pueblos devorados por las llamas, animales calcinados, carreteras cortadas y comunicaciones ferroviarias interrumpidas por el fuego. Ciertamente todo da que pensar, pero maravilla ver como la colaboración ciudadana hace a veces que, casi sin medios, los propios vecinos luchen incansables para salvar sus casas. Da pena ver cómo mientras esto ocurre, los políticos siguen tirándose los trastos a la cabeza y arrimando el ascua a su sardina: ¡qué pena! Espero que esta desgracia que estamos padeciendo sirva para hacer caso a los lugareños. Se desgañitan diciendo que la única forma de combatir los incendios en previniéndolos. Hay que limpiar los bosques, desbrozar los campos y favorecer el pastoreo porque según ellos, y los creo, el mejor cortafuegos son las patas de los ganados pisando los campos.

