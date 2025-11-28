OPINIÓN
¡Ya llegó la Navidad!
Como quien no quiere la cosa la Navidad actualmente comienza casi un mes antes
El año pasado en los primeros días de septiembre, nos sorprendían unas enigmáticas marcas rojas en el centro de las calles del casco antiguo. Poco a poco se fue desvelando el misterio y descubrimos que se trataban de los emplazamientos donde fueron colocando los arcos ... luminosos que exornarían nuestras calles en las fiestas navideñas. A todos, después de demasiados años a oscuras, nos pareció un gran logro y volvíamos a tener, como nuestra ciudad merecía, una iluminación extraordinaria para celebrar esas fechas.
Desde siempre la Navidad, o al menos yo lo recuerdo así, comenzaba indefectiblemente con el soniquete de los niños del Colegio de San Ildefonso cantando y pregonando el sorteo extraordinario de la lotería. Hasta esa esperada fecha, el 21 de diciembre, la ciudad seguía su ritmo de vida normal y era a partir de entonces cuando comenzaban los festejos. Poco a poco las fechas se han ido adelantando. Primero fueron las celebraciones en los colegios de los recitales de villancicos los que hacía que comenzáramos a ver pastores, angelitos, hebreas y hasta reyes magos recorriendo nuestras calles para sus respectivas actuaciones desde mediados de mes. Después, los grandes almacenes comenzaron también a celebrar de algún modo el exorno de sus fachadas y ya por último desde que el alcalde de Vigo comenzó con esa carrera por tener la mayor, la mejor y la mas impresionante iluminación de su ciudad, todo se ha desmadrado.
Cuando todavía andábamos aquí padeciendo los calores de la canícula, comenzaron a colocarse también en nuestra ciudad, por el clan de los Ximénez de Puente Genil, los exornos navideños. Esta noche, antes de que termine noviembre, vamos a tener ya la ciudad hecha una ascua de luz. Como quien no quiere la cosa la Navidad actualmente comienza casi un mes antes. A partir de ahora empieza también el desenfreno: cenas y almuerzos de empresa, galas en los teatros, espectáculos y zambombas en las calles, encendidos de alumbrados también en los colegios, horroroso amigo lector horroroso. Querámoslo o no ¡ya llegó la Navidad!
