El año pasado en los primeros días de septiembre, nos sorprendían unas enigmáticas marcas rojas en el centro de las calles del casco antiguo. Poco a poco se fue desvelando el misterio y descubrimos que se trataban de los emplazamientos donde fueron colocando los arcos ... luminosos que exornarían nuestras calles en las fiestas navideñas. A todos, después de demasiados años a oscuras, nos pareció un gran logro y volvíamos a tener, como nuestra ciudad merecía, una iluminación extraordinaria para celebrar esas fechas.

Desde siempre la Navidad, o al menos yo lo recuerdo así, comenzaba indefectiblemente con el soniquete de los niños del Colegio de San Ildefonso cantando y pregonando el sorteo extraordinario de la lotería. Hasta esa esperada fecha, el 21 de diciembre, la ciudad seguía su ritmo de vida normal y era a partir de entonces cuando comenzaban los festejos. Poco a poco las fechas se han ido adelantando. Primero fueron las celebraciones en los colegios de los recitales de villancicos los que hacía que comenzáramos a ver pastores, angelitos, hebreas y hasta reyes magos recorriendo nuestras calles para sus respectivas actuaciones desde mediados de mes. Después, los grandes almacenes comenzaron también a celebrar de algún modo el exorno de sus fachadas y ya por último desde que el alcalde de Vigo comenzó con esa carrera por tener la mayor, la mejor y la mas impresionante iluminación de su ciudad, todo se ha desmadrado.

Cuando todavía andábamos aquí padeciendo los calores de la canícula, comenzaron a colocarse también en nuestra ciudad, por el clan de los Ximénez de Puente Genil, los exornos navideños. Esta noche, antes de que termine noviembre, vamos a tener ya la ciudad hecha una ascua de luz. Como quien no quiere la cosa la Navidad actualmente comienza casi un mes antes. A partir de ahora empieza también el desenfreno: cenas y almuerzos de empresa, galas en los teatros, espectáculos y zambombas en las calles, encendidos de alumbrados también en los colegios, horroroso amigo lector horroroso. Querámoslo o no ¡ya llegó la Navidad!