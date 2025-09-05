Después del arduo trabajo que conlleva la preparación y la gestión de un evento intercultural de estas características, los jóvenes responsables de la organización de esta nueva edición del Festival, merecen todo nuestro reconocimiento y admiración

¡Si! ¡Por fin llegó! Después de catorce años de espera, desde ayer jueves, las calles de nuestra ciudad volvieron a disfrutar del colorido y vistosidad de los vestuarios que lucieron los grupos participantes en la tan ansiada treinta edición del Festival Internacional de Folklore «Ciudad de Cádiz». Tras los preciosos gallardetes rediseñados por la artista gaditana Luisa López Estévez se alinearon las formaciones que van a representar a Italia, Colombia, Polonia y Argentina (Senegal y Venezuela se incorporan hoy) y que fueron acompañados por los cuatro grupos gaditanos que igualmente participaran en las diferentes galas. El tremolar al viento de las banderas de los galanes medievales de los «Sbandieritori dei Roni», los sones de las cumbias y joropos colombianos, las espectaculares polkas o mazures polacas, los merengues venezolanos intercalados con los tanguillos de Cádiz que desgranaron los grupos gaditanos, llenaron de colorido y expectación las calles del centro.

Después del arduo trabajo que conlleva la preparación y la gestión de un evento intercultural de estas características, los jóvenes responsables de la organización de esta nueva edición del Festival, merecen todo nuestro reconocimiento y admiración. Han luchado, durante estos catorce años, para conseguir reavivar esas brasas que quedaron latentes allá por el año 2011. Como muy bien refleja el cartel diseñado por su autor, el también gaditano Mario Mangano, el Festival vuelve a resurgir de sus cenizas como un esplendoroso Ave Fénix y nos va a hacer olvidar, como por ensalmo, su ausencia durante estos años.

El programa no puede ser más atractivo. A las tres galas de las que estamos ya disfrutando desde anoche en el Baluarte de la Candelaria, se le añaden también diversas actividades, en la recuperada Plaza de España, para que disfruten con ellas todos los gaditanos que lo deseen. Este encuentro nos va a enriquecer culturalmente a todos, sin duda.

Agradezco, por la parte que me toca, que después de tantos años las autoridades municipales vuelvan a confiar en este grupo de gaditanos y gaditanas, que de una forma totalmente desinteresada emplean su tiempo libre para engrandecer culturalmente nuestra ciudad. ¡Por fin, volvió el Festival!

