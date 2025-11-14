Tradicionalmente noviembre, de toda la vida, se ha reconocido como el mes donde recordamos a los fieles difuntos. La visita masiva a los camposantos el segundo de noviembre es un rito que sigue vigente y durante estos treinta días que estamos viviendo se celebran exequias ... por ellos en casi todas las hermandades y cofradías de la ciudad. Pero noviembre en Cádiz se esta caracterizando desde hace ya algunos años, veintitrés en concreto en esta ocasión, por la celebración del Festival de Música Española en torno a la fecha del nacimiento de nuestro ilustrísimo paisano Don Manuel de Falla.

Hoy, en nuestro Gran Teatro, se va a dar el pistoletazo de salida de esta nueva edición del festival con el concierto de va a ofrecer la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla y que bajo el título más que atractivo de España es…¡de cine! nos paseará por las músicas de las películas españolas que nos han deleitado en los últimos cincuenta años. El programa que se va a desarrollar durante los próximos diez días es de lo más atractivo y disfrutaremos de numerosos y variados encuentros musicales.

Pero toda la actividad musical de este mes no radica en el festival, ya el pasado día 8 tuvimos la oportunidad de asistir a un evento musical que resultó ser extraordinario. Bajo el título Boleras y Violines del Cádiz constitucional pudimos disfrutar, en primicia, de la música inédita de dos grandes violinistas gaditanos del siglo XVIII Felipe Libón y Lucas Guenée. Los cuatro dúos concertantes magistralmente interpretados por Lara Sansón Mora y Jaime Calderón Rovira hicieron que todos los asistentes quedáramos embelesados por la belleza de las piezas y sobre todo por su virtuosa ejecución. Completó el elenco Aníbal Soriano que con su guitarra clásica nos deleito con una cuidada selección de canciones españolas (tiranas, voleras y seguidillas). Todo este abanico de actividades musicales se completará con los actos que rememorarán el 149 aniversario de nacimiento de Falla entre los que destacaremos el concierto/homenaje que tendrá lugar el día 29 en la plaza de Mina frente a su casa natal. Se avecina ya el 150 aniversario de su nacimiento y esperamos mucho de ese ansiado año Falla que conmemoraremos en 2026. Esperemos que no nos defrauden