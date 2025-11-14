OPINIÓN

Noviembre en Cádiz se esta caracterizando desde hace ya algunos años, veintitrés en concreto en esta ocasión, por la celebración del Festival de Música Española

Antonio Fernández Repeto

Tradicionalmente noviembre, de toda la vida, se ha reconocido como el mes donde recordamos a los fieles difuntos. La visita masiva a los camposantos el segundo de noviembre es un rito que sigue vigente y durante estos treinta días que estamos viviendo se celebran exequias ... por ellos en casi todas las hermandades y cofradías de la ciudad. Pero noviembre en Cádiz se esta caracterizando desde hace ya algunos años, veintitrés en concreto en esta ocasión, por la celebración del Festival de Música Española en torno a la fecha del nacimiento de nuestro ilustrísimo paisano Don Manuel de Falla.

