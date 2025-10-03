OPINIÓN

Ya no hay excusas para ese tópico comentario de «es que en Cádiz no hay ná», aquí actualmente podemos disfrutar casi diariamente de todas las manifestaciones culturales que deseemos

Antonio Fernández Repeto

Hubo una época, no muy lejana, en la que los gaditanos nos quejábamos de que en nuestra ciudad estábamos muy carentes de acontecimientos culturales. Los que peinamos ya algunas o muchas canas debíamos aprovechar nuestros viajes para acudir a alguna obra de teatro o asistir ... a cualquier evento de los que desgraciadamente no podíamos disfrutar aquí. Actualmente y por fortuna esta tendencia ha cambiado para bien y raro es el día en el que no se programan conciertos, conferencias o cualquier actividad que pueda merecer nuestra atención. También en estos últimos años han proliferado festivales y encuentros en los que se puede participar masivamente. Quizás los pioneros fueron Alcances en la época dorada de Fernando Quiñones y posteriormente el Festival Iberoamericano de Teatro los que adornaron el panorama cultural de la ciudad. Durante muchos años les acompañó el Festival Internacional de Folklore, afortunadamente recuperado en este 2025, y también fueron surgiendo nuevas aportaciones como el Festival Cádiz en Danza, el de Títeres, el No Sin Música y el de música española en honor a D. Manuel de Falla etc. seguro que alguno se me queda en el tintero.

