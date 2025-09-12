En esto sí que la mayoría de los entendidos están de acuerdo. La época más creativa y talentosa en el mundo de la música moderna se produjo en las décadas de los sesenta y setenta del siglo pasado. Corría el año 1967 y The Beatles ... triunfaban con «Penny Lane» y «All you need is love». Sus rivales musicales, The Roling Stones, lanzaban «Ruby Tuesday». En el ámbito doméstico Los Brincos tenían éxito con «Lola» y Los Bravos ponían banda sonora a la película «Los chicos con las chicas». Para la canción del verano se postulaba candidato el grupo Cristina y los Stop con su canción «Tres cosas hay en la vida». Salud, dinero y amor, se repite sin cesar en el estribillo.

Los tiempos cambian, y puede que nos hallemos ante una versión más digital que analógica. Tres cosas hay en la vida, y las tres empiezan por T. Y no me refiero a las T postuladas por el pope del emprendimiento Ryan Holmes, talento, tecnología y tracción, sino a las que nos hacen la vida más llevadera. Trabajo, Techo y Tribu.

La T de trabajo digno, tanto en condiciones laborales como en retribuciones. Qué permita la conciliación familiar, qué nos brinde la oportunidad de la realización personal de acuerdo con nuestra capacidades y aspiraciones, qué mire la economía de pequeña escala y huya de datos macroeconómicos que benefician a los poderosos, qué apueste por la distribución equitativa de la riqueza. La de un trabajo que anteponga a la persona a producción desaforada, que se aleje de una globalización destructiva, y que no se vea perjudicado por las cuitas políticas.

La T de techo para todos, a un precio accesible, donde la especulación feroz no tenga cabida. Un techo que cubra las vidas y las esperanzas de los ciudadanos de barrios y no los desplazamientos de turistas que acuden en tropel persiguiendo lugares para sus selfis. Unas T que defina ciudades amables, accesibles a la vulnerabilidad, respetuosas con el medio ambiente y hechas a la medida del ser humano.

La T de tribu, esa a la que pertenecemos y que nos procura la deseada zona de confort, que nos ofrece seguridad, que nos da las herramientas para enfrentarnos a la vida, que nos socializa, que nos permite compartir cargas y tender la mano, que nos protege de la soledad no deseada, que nos hace ser solidarios. Que nos provee de cuidados, que nos educa y nos instruye, que nos da cobijo, con la que compartimos buenos y malos momentos, la que nos hace reír, la que enjuga nuestras lágrimas. La que nos hace mejor persona.

Con estas T en tu vida todo será más fácil, podrás apostar por ser feliz.