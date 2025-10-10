OPINIÓN

El fallo del programa de cribado del Cáncer de mama, ha hecho tambalear la fiabilidad a las que las pacientes tienen derecho

Antonio Ares

Lo primario siempre suena a origen, a fundamento, a algo importante que sirve de principio o inicio de algo. En cambio, lo secundario es más superfluo, se puede prescindir de ello, no forma parte de la esencia y la rutina que da forma y consistencia ... a lo primordial. En cambio, en Medicina Preventiva, los términos adjetivales de primaria, secundaria o terciaria, adquieren el mismo valor intrínseco, todas son importantes, y tratan de prevenir la enfermedad y el dolor, el sufrimiento de la persona enferma. Sólo se diferencia en la fase temporal del proceso nosológico en el que se actúan. La Primaria trata de evitar la enfermedad, ejemplo las vacunas, o si lo hace que lo haga en su mínima expresión. La Secundaria intenta diagnosticar la enfermedad en una fase incipiente, incluso antes de que aparezcan los signos y síntomas. Y la Terciaria procura que las secuelas de la enfermedad sean las menos posibles, restituyendo a la persona a una vida normalizada.

