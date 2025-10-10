Lo primario siempre suena a origen, a fundamento, a algo importante que sirve de principio o inicio de algo. En cambio, lo secundario es más superfluo, se puede prescindir de ello, no forma parte de la esencia y la rutina que da forma y consistencia ... a lo primordial. En cambio, en Medicina Preventiva, los términos adjetivales de primaria, secundaria o terciaria, adquieren el mismo valor intrínseco, todas son importantes, y tratan de prevenir la enfermedad y el dolor, el sufrimiento de la persona enferma. Sólo se diferencia en la fase temporal del proceso nosológico en el que se actúan. La Primaria trata de evitar la enfermedad, ejemplo las vacunas, o si lo hace que lo haga en su mínima expresión. La Secundaria intenta diagnosticar la enfermedad en una fase incipiente, incluso antes de que aparezcan los signos y síntomas. Y la Terciaria procura que las secuelas de la enfermedad sean las menos posibles, restituyendo a la persona a una vida normalizada.

La Junta de Andalucía ha admitido graves retrasos, de más de dos años en el Programa de Diagnóstico Precoz del Cáncer de Mama, lo que ha provocado que la enfermedad avanzara en algunas de la mujeres afectadas.

Uno de los elementos fundamentales de la relación entre el Sistema de Salud y el paciente es la confianza, variable que tiene un papel estratégico en todos los procesos diagnóstico y terapéuticos. El fallo del programa de cribado del Cáncer de mama, ha hecho tambalear la fiabilidad a las que las pacientes tienen derecho. Más de 2.000 mujeres han visto como ni se ha prevenido ni se ha diagnosticado a tiempo una patología grave, que puede haber puesto en riesgo sus vidas, por un fallo de un procedimiento que hasta ahora había funcionado a la perfección, y en el que confianza de las mujeres andaluza era plena. Un informe de la Junta de Andalucía del 2023 advertía de un exceso de mortalidad por cáncer de mama. Históricamente había un exceso de mortalidad por cáncer en el triángulo Cádiz, Huelva Sevilla, que en los últimos años se había reducido de manera considerable gracias a los programas de diagnóstico precoz. Si los retrasos en las citas para acceder a la puerta de entrada al Sistema Público de Salud, la Atención Primaria, o si el incesante crecimiento al alza de las listas de espera en exploraciones complementarias o procedimientos quirúrgicos son las vergüenzas del Sistema, este fallo, de uno de los programas estrellas de la prevención, lo han puesto en jaque. La pérdida de confianza es el peor signo del deterioro de un Sistema Sanitario Público que agoniza.