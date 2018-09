EDITORIAL La economía no admite nuevos errores No es esta la primera vez que se advierte al Gobierno socialista sobre la necesidad de mantener una actitud prudente en el gasto público

No es esta la primera vez que desde estas páginas se advierte al Gobierno socialista sobre la necesidad de mantener una actitud prudente en el gasto público, más aún ante la época de incertidumbre que se anticipa. Ahora es nada menos que Francisco González, presidente del BBVA y buen conocedor del escenario financiero global, quien a través de una entrevista que publicamos en la sección de Economía aconseja al Ejecutivo que no aumente el gasto ni los impuestos si no quiere repetir los errores que cometió otro gobierno socialista en 2008.

Nadie le está diciendo al Gobierno de Pedro Sánchez que carece de autonomía para tomar las decisiones que considere adecuadas en materia de política económica. Para eso se supone que el presidente es doctor en Economía y Empresa «cum laude». Sin embargo, bastaría el mero recuerdo de lo que supuso para la sociedad española la serie de errores contumaces en la política fiscal que pusieron al país en una situación calamitosa, para evitar cometerlos de nuevo.

Lo que la economía española necesita es aprovechar la situación para realizar nuevas reformas y mejorar su capacidad de resistencia y su competitividad, sin comprometer la estabilidad presupuestaria ni aumentar la presión fiscal. El criterio de González es compartido por muchos economistas -con título, trabajos de campo y prestigio- que insisten en que no es el momento de frivolizar con el gasto, y menos aún teniendo en cuenta el volumen de la deuda pública que se ha acumulado durante la crisis. Si no es mucho pedir, en vez de ocuparse de cosas que no sirven para mejorar la vida de los ciudadanos y con las que solo intenta distraer la atención, Pedro Sánchez debería reflexionar sobre esto y rectificar. Al fin y al cabo, es lo mejor de todo lo que ha hecho hasta ahora: rectificar.