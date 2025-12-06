OPINIÓN

La nostalgia como negocio

Mientras el futuro asusta con sus inteligencias artificiales y su incertidumbre, el mercado nos ofrece un billete de vuelta a un pasado idealizado

Mariama Amarzaguio

Hace apenas una semana, Netflix estrenó la primera parte del final de Stranger Things. La respuesta fue inmediata: 60 millones de visualizaciones en solo cinco días, el mejor estreno de una serie en inglés en la historia de la plataforma. Para lograrlo, Netflix invirtió 480 ... millones de dólares en esta temporada, no solo para cerrar la trama de Once, sino para perfeccionar un negocio infalible: vender nostalgia. Lo más llamativo es que este fenómeno atrae por igual a quienes vivimos los 80 y a una Generación Z que añora una época que nunca conoció. Mientras el futuro asusta con sus inteligencias artificiales y su incertidumbre, el mercado nos ofrece un billete de vuelta a un pasado idealizado. Digamos que en tiempos de cambio acelerado, lo conocido nos calma.

