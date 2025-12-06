En los alrededores de Barcelona se ha desatado un foco de peste porcina africana que ha desequilibrado de manera importante la ganadería catalana y ha puesto en peligro la del país. Y no es cuestión baladí, porque la cría del cerdo es una de las ... principales fuentes de exportación en España y ha podido ser un fatídico golpe letal no sólo para nuestra economía sino un reto para nuestro sentido nacional de inmediata, preparada y adecuada respuesta a un problema de tal índole.

Se nos dice que, al parecer, no está siendo un problema únicamente español pues la situación también se está dando en otros países de la UE, aunque ya lo dijo aquél, mal de muchos, consuelo de tontos. Para tranquilizarnos nos han dicho que el origen de este mal lo puede haber tenido un bocadillo, y, si así fuera, habría que ponerse a averiguar de dónde llegó lo que el bocadillo tuvo y por qué pudo llegar.

Es un problemón lo que nos está pasando con el sector de la alimentación. Que si la dermatosis de las vacas, que si la gripe aviar, que si los ataques de los lobos, que si las restricciones a la pesca, que si los piensos, que si el relevo generacional. Y, ahora, los jabalíes.

Parecería como si aquí todo el mundo quisiera vivir en la ciudad y además ser funcionario. Y la leche, las tortillas, las albóndigas o el pescado subiendo de precio y el Estado llevándoselo calentito porque, encima, con eso trinca más dinero nuestro, con el IVA. Qué contradicción, valga lo que valga el producto que compremos, el Gobierno se llevará su plus de IVA, un impuesto indirecto que pagamos todos y que precisamente crece y engorda siendo las cosas más caras.

El caso es que se han encendido todas las alarmas y, desmontado allí por el afán catalanista el SEPRONA, al final se ha tenido que actuar de urgencia con el comodín militar de la UME llevada con toda celeridad a aquellos territorios del nordeste en los que algunos siguen insistiendo que no son España. ¡Qué pena de aldeanismos en la política separatista capaz de renunciar a un servicio acreditado y experimentado por mor de las conveniencias políticas!