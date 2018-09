Difama, que siempre queda algo

Ramón Pérez-Maura

Confieso que me he visto en tres sentadas la serie de televisión «Fariña», sobre cómo se reconvirtió al narcotráfico la casi totalidad de los contrabandistas de tabaco de Galicia. No se puede negar que es un excelente producto de entretenimiento que ayuda a llenar las veladas de verano, cuando uno está de rodríguez en Madrid. Pero mientras disfrutaba del espectáculo, mi indignación iba creciendo: en la película se difama a varias personas que están muertas y no pueden defenderse.

En el libro de Nacho Carretero sobre el que está basada la serie, se menciona al exalcalde de El Grove, José Alfredo Bea Gondar, el cual, como está vivo, pudo conseguir una resolución judicial para secuestrar el libro. Rasgamiento de vestiduras, griterío en favor de la libertad de expresión -y de difamación, al parecer. Pero al señor Bea Gondar sin duda le ayudó a que su personaje no apareciese finalmente en la serie televisiva, «no vaya a ser que este vivo nos complique la vida...».

Pero claro, hay algún muerto que es difamado en la serie y que tiene más difícil denunciar a Antena 3, a Netflix y a Nacho Carretero. Se menciona explícitamente la connivencia de Manuel Fraga con los traficantes, pero claro, Fraga murió en 2012. Y hay un par de escenas en torno a Gerardo Fernández Albor que son verdaderamente indignantes. En un momento de la película, cuando se empieza a endurecer la persecución del contrabando del tabaco, los jefes de los clanes se refugian en Portugal. Eran los tiempos en que no estaba en vigor la Unión Europea por la que tanto luchó Fernández Albor. Y la serie presenta una escena en la que él va a reunirse a Portugal con los jefes de los clanes, acompañado del abogado de estos, para resolverles su problema. Y según se deduce de lo que se ve, se lo resuelve.

Cuando Antena 3 estrenó esta serie hace unos meses, Albor tenía ya cien años (ayer hubiera cumplido 101) y le quedaban poco más que semanas de vida. Ya no estaba para dar ninguna batalla. Es verdad que en la serie no se pronuncia su nombre nunca. Pero el presidente de la Junta de Galicia que va a reunirse con los traficantes tiene un físico idéntico a él y por fechas coincide con el periodo de su Presidencia de la Junta de Galicia. Tan evidente es a quién se está presentando como un delincuente aliado con los traficantes, que cuando uno mira en la Wikipedia a quién interpreta el actor Ernesto Chao, la respuesta se da sin rodeos: «Gerardo Fernández Albor, primer presidente de la Xunta de Galicia». Con un par.

La libertad de expresión debe de ser amplísima, pero esta serie traspasa todos los límites con algunos de los personajes, teniendo buen cuidado de hacer casi imposible la demanda. Yo conocí bien a Albor. Esta serie le difama gravemente. Él jamás tuvo nada que ver con el contrabando de nada. Pero aún si hubiera vivido, tampoco hubiese podido hacer nada por defender su limpio nombre. Porque aunque cualquiera identifique el físico del actor con Fernández Albor, el hecho de que su nombre no se mencione en ningún momento haría, con toda seguridad, imposible ganar un pleito.

Si añadimos a ello que el criminal convicto Sito Miñanco aparece casi como un héroe, igual que en la serie norteamericana «Narcos» Pablo Escobar parece que no era tan malo, al final uno se pregunta qué servicio y a quién hace una serie como ésta. Y sólo encuentro una respuesta: al bolsillo de Nacho Carretero y de los accionistas de Antena 3. El muerto al hoyo y el vivo al bollo.