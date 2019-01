Vestido Cristina Pedroche El estilista de Cristina Pedroche se defiende frente a las acusaciones de plagio El estilista explica de forma educada que para entender la inspiración del vestido no hay que remontarse a 1999 sino a 1967

Después de la expectación que causó Cristina Pedroche (un año más) con su diseño para presentar las Campanadas de Fin de Año, las redes sociales se llenaron de críticas y elogios al look elegido por la presentadora. Un vestido muy colorido y florido, que recordaba a un «bikini floral» al más puro estilo de Carnavales diseñado por Marta Rota. En tonos rosados y verdes y con las flores en tres dimensiones, Pedroche optó por lucir la espalda cubierta por un tul rosa.

Su uso de transparencias y la polémica que rodea a su «look» año tras año han pasado a ser un tema muy recurrido en las mesas de esa noche. Año tras año recibe una oleada de críticas por su «look», pero a ella no le importa. Entre las más sonadas este año -sin contar con la gran parte de carne que la presentadora muestra en un día tan importante- se econtraban los usuarios que acusaban a Pedroche de plagiar un modelo utilizado por Laetitia Casta en un desfile bridal de Yves Saint Laurent de finales de los 90.

Sin duda las similitudes entre ambos diseños eran más que claras. Unas críticas que Josie, el estilista de la periodista no ha tardado en responder a través de su perfil de Instagram. «Si por algo me encanta capitanear el estilismo de las #pedrochecampanadas es porque cada año afloran conceptos fashion de asimilación tan lenta que deberían ser cotidianos hace décadas (desde 1967, no 1999); pero por el contrario siguen provocando estruendo en los ojos de una audiencia que aún no está familiarizada con ellos... Y lo mejor de todo esto: durante un sólo minuto, todas las Españas se olvidan de sus problemas, para traer a la palestra un concepto tan purificador de la humanidad como es Yves Saint Laurent! Misión cumplida un año más», escribía junto a una imagen en la que aparece la modelo de los años 60 Twiggy.

El estilista explica de forma educada que para entender la inspiración del vestido de Cristina Pedroche no hay que remontarse a 1999 sino a 1967, cuando Yves Saint Laurent diseñó este modelo haute couture presentado en 1968.