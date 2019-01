Vestido Cristina Pedroche Todas la críticas: «Flaco favor hace a las mujeres defendiéndolas en bragas» «Vende su 'feminismo' mientras sirve a millones de babosos su destape», son algunas de las críticas que se han podido leer esta noche en redes sociales

El vestido de Cristina Pedroche para dar las Campanadas y despedir el año se ha convertido en una de las cosas más comentadas de la Nochevieja. Su uso de transparencias y la polémica que rodea a su «look» año tras año han pasado a ser un tema muy recurrido en las mesas de esa noche. Año tras año recibe una oleada de críticas por su «look», pero a ella no le importa. La cosa es que se hable. «La gente me da muchísimo más apoyo aunque también haya muchas críticas, y, en el fondo, que la audiencia vaya subiendo es maravilloso, pero lo más importante es la calidad... y la calidad cada año va a más», decía. Parece que a la presentadora no le importa demasiado que la cadena «utilice» su cuerpo para conseguir una mayor audiencia año tras año.

Como cada año tras las uvas, las redes sociales se llenan de todo tipo de comentarios, críticas y memes. Todos quieren opinar sobre el polémico look de la presentadora pero sin duda lo que más abundan son las quejas hacia Cristina Pedroche por su «mal uso» del discurso feminista:

«A muchos hombres lo que más nos gusta de una mujer no es su belleza, algo efímero, ni sus carnes, es su elegancia, su estilo, su clase y su saber estar. En este sentido, prefiero a Lara Álvarez, que tiene lo uno y lo otro», «Me encanta como Cristina Pedroche vende su 'Feminismo' mientras sirve, conscientemente, a que unos cuantos millones de babosos estén esperando su destape para aumentar el rating de su cadena», «Te preguntas cómo puede ayudar una aparición así en televisión al feminismo», «Contestación de mi hijo de 4 años al ver el 'vestido' de Cristina Pedroche: Mamá, pero si va en bragas», «La Fórmula 1 prescindió de las azafatas de la parrilla, porque se argumenta que la práctica no es acorde con las "normas sociales actuales", ¿Cristina Pedroche con su vestido de anoche será que si viste acorde a "esas normas sociales actuales"?», «Gracias Cristina Pedroche por recordarnos que hemos regresado al siglo XX», «Una vez más, rozando el ridículo contratando a esta señorita para las Campanadas. Ver para creer el año que viene tendrán que poner Campanadas para adultos ya que no piensan en los menores que lo ven».

«Anne Igartiburu gana en elegancia y Cristina Pedroche pone la nota hortera», «Si lo que hace Cristina Pedroche es feminismo doy gracias a dios por no ser feminista», «Es que siempre ha habido clases Cristina Pedroche es hortera por naturaleza», «Menos mal que Cristina Pedroche está aquí trabajando en bragas para defender a las mujeres, no como las azafatas de la Fórmula 1 y de la vuelta ciclista, q están esclavizadas por la dictadura hetero patriarcal», «Flaco favor creo que le hace Cristina Pedroche a la mujer (esto es subjetivo) si se esfuerza tanto en que durante Nochevieja solo se hable de sus modelitos. Porque además creo que eclipsa a presentadoras que de verdad están ahí por sus méritos, y no por vestidos ni enseñar carne», o «Las feministas de tuiter pueden entender que las azafatas de las carreras están sexualizadas con esos trajes tan ridículos y a la vez defender que Cristina Pedroche se viste así porque le da la gana», son algunos de lo0s cientos de comentarios a los que la presentadora se ha tenido que enfrentar durante la madrugada y la mañana de hoy.