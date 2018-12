Este es el motivo por el que Lara Álvarez no dará las campanadas con un vestido Este año, Telecinco ha apostado por realizar el especial de Nochevieja desde Mallorca, con la asturiana y Jesús Calleja como maestros de ceremonias

Será, sin duda, la sorpresa de la noche (bueno, junto a Cristina Pedroche). Lara Álvarez, que hace unas semanas protagonizó una agria polémica tras un comentario en el que muchos vieron una crítica a su compañera de Atresmedia, ya desveló que esta noche dará las campanadas enfundada en un smoking de Avellaneda. Pero ahora se han desvelado nuevos detalles.

Ha sido Mayte Méndez de Vigo, la estilista de la asturiana, quien ha revelado por qué elegir esta prenda para la presentadora. «El vestuario de las campanadas que darán Lara Álvarez y Jesús Calleja ya está de camino a Palma de Mallorca», escribía en su Instagram. En la imagen podía verse que el presentadora de Planeta Calleja lucirá un diseño de Dsquared2, mientras la asturiana ha confiado en la aguja de Juan Avellaneda.

«Cuando me comunicaron que las Campanadas de este año se trasladaban a la plaza de San Llorens de Cardessar en Mallorca, la idea que tenía preconcebida del vestuario para Lara Álvarez cambió, porque no era lo mismo la Puerta del Sol que un exterior. Así que, un día charlando con ella en la casa de GH VIP 6, coincidimos en apostar por un smoking como dress code», comenta la estilista, quien aputna que «hacerlo por un vestido largo típico del 31 no sería lo más acertado esta vez. Además, teníamos muchas cosas a nuestro favor: la aprobación de Dirección, saber que siempre que habíamos puesto este look habíamos triunfado, por supuesto el visto bueno del diseñador elegido para confeccionarlo, Avellaneda, y el reto que esto suponía para mí, ya que nunca en 26 años que llevo en Telecinco había tenido la oportunidad de opner a la presentadora de las campanadas en pantalón».

Y es que, como bien apunta Mayte, es habitual que la presentadora luzca un vestido largo de noche. En esta ocasión, ya ha trascendido que Anne Igartiburu ha vuelto a confiar en Lorenzo Caprile, mientras que Cristina Pedroche ha cambiado Pronovias por Tot-hom.

