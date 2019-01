Vestido Cristina Pedroche El «ridículo discurso feminista y ecologista» de Cristina Pedroche para justificar su vestido El conjunto escogido fue un vestido que recordaba a un «bikini floral» al más puro estilo de Carnavales

Como si del secreto mejor guardado de una novia el día de su boda se tratase, el vestido de Cristina Pedroche para dar las Campanadas y despedir el año se ha convertido en una de las cosas más comentadas de la Nochevieja.

Su uso de transparencias y la polémica que rodea a su «look» año tras año han pasado a ser un tema muy recurrido en las mesas de esa noche. Año tras año recibe una oleada de críticas por su «look», pero a ella no le importa. La cosa es que se hable. «La gente me da muchísimo más apoyo aunque también haya muchas críticas, y, en el fondo, que la audiencia vaya subiendo es maravilloso, pero lo más importante es la calidad... y la calidad cada año va a más», decía. Parece que a la presentadora no le importa demasiado que la cadena «utilice» su cuerpo para conseguir una mayor audiencia año tras año.

Para sorpresa de todos, este año fue la firma catalana Tot-Hom la encargada de vestir a la presentadora de televisión en las Campanadas, según desveló la propia protagonista pocos días antes de su gran noche. El conjunto escogido fue diseñado por Marta Rota. Se trataba de un vestido muy colorido y florido, que recordaba a un «bikini floral» al más puro estilo de Carnavales. En cuanto al tono, han sido rosados y verdes y con las flores en tres dimensiones. La espalda, cubierta por un tul. «Uso cristal reciclado en los zapatos para colaborar con el medio ambiente. Simboliza mi compromiso personal con el reciclaje y el medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. Deseo que en el 2019 la clase política y las grandes empresas trabajen para reducir la contaminación, las emisiones de CO2, la deforestación y los plásticos que inundan nuestros mares y océanos. Si no queremos ser la próxima especie que desaparezca, pensemos qué mundo queremos dejar a nuestras hijas e hijos. Tenemos que ser conscientes de que no existe otro planeta al que mudarnos. Hagamos un planeta mejor, más habitable, con mares y bosques sanos», comentó Pedroche para justificar su vestido floral.

«Bosques por los que correr libres y seguras. Hablo como corredora y como mujer, que llevemos zapatos de cristal no significa que seamos cenicientas. Que nos pongamos las zapatillas y salgamos a correr solas, no significa que no sepamos si vamos a volver sanas y salvas. Basta ya de crear una sociedad de miedo y de terror: yo no voy a callar hoy. Por las mujeres que ya no podrán levantar su voz en este año que comienza», dijo añadiendo su toque feminista. Un discurso calificado de «ridículo» por numerosos usuarios de las redes sociales.