«Sálvame» Primeras palabras de Millán Salcedo tras su ingreso hospitalario El humorista se recupera en planta después de tener que ser hospitalizado el pasado 4 de julio en el Sagrado Corazón de Sevilla por una crisis epiléptica

Millán Salcedo (64 años) se recupera favorablemente después de que el pasado 4 de julio tuviese que ser ingresado en el Hospital Sagrado Corazón de Sevilla por una «crisis epiléptica generalizada tónico-crónica con mordedura de lengua». Ahora que se encuentra en planta tras la operación que le tuvieron que realizar, el integrante de «Martes y Trece» ha hablado por primera vez para explicar lo sucedido y tranquilizar a sus seguidores.

«Ha sido horrible. Me han operado de la lengua y, por eso, me metieron en la UCI, para que no me hiciera daño, pero estoy mucho mejor», explica Salcedo por teléfono al programa «Sálvame». Pese a su favorable recuperación todavía se encuentra muy débil, como así ha asegurado al espacio televisivo: «Mira que voz tengo. No puedo ni hablar. Me han dicho que hable lo mínimo posible».

Espera que pronto puede regresar a Madrid para continuar con su vida y recuperarse del todo después de estar «20 días con suero». También ha asegurado que en ningún momento se ha encontrado solo, su familia ha estado apoyándole desde el primer día. «Aquí han estado mi hermano, mi sobrina... Aquí están conmigo», declara Salcedo.

No ha dudado en dar las gracias a todos por los mensajes de preocupación y las muestras de cariño: «Gracias por portaros tan bien: María Patiño, Lydia Lozano... Muchas gracias por las muestras de cariño y afecto. Me siento muy querido, de verdad».