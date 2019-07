Actualizado 10/07/2019 a las 16:02

Chelo García Cortés ha llegado de «Supervivientes» con las armas cargadas y listas para disparar contra sus compañeros de «Sálvame». Si el domingo ya atacaba directamente a Gema López y a María Patiño, ahora han sido el resto de compañeros los que se sentirán aludidos por las palabras de la concursante a su regreso a España. Todo comenzó cuando Nagore Robles, colaboradora de «Supervivientes: Tierra de nadie», comentó a la periodista que «brillaba mucho» su paso por el concurso, pero que se mostraba demasiado «vulnerable cuando Isabel Pantoja te mandaba hacer cosas».

A esto, Chelo García Cortés le dio la razón, asegurando que su «concurso es más válido como superviviente al no estar con Isabel». Pero ha querido explicar que la conversación pendiente entre ambas no tenían «por qué tenerla ahí» y que la amistad con la tonadillera «no es primordial» en su vida. «No voy a forzar ninguna conversación, no voy a ir a su cumpleaños», aseguró la colaboradora de «Sálvame».

Pero esta misma cuestión le sirvió a la periodista para cargar contra sus compañeros de «Sálvame». Confesó que considera que hizo un mejor concurso cuando estaba aislada «porque me fui muy machacada antes de llegar al programa por mis compañeros» de «Sálvame». «"Supervivientes" me ha servido para ser yo, liberarme y recuperar mi autoestima personal», dijo.

Lo que Chelo García Cortés todavía no sabe es cómo se han comportado el resto de compañeros de faenas diarias durante su paso en «Supervivientes». Durante las primeras nominaciones de Cortés, los colaboradores de «Sálvame» se volcaron, así como el programa al completo, para defenderla y luchar por su permanencia en el reality. De hecho, incluso, en más de una ocasión, «Sálvame» organizó movilizaciones en Castelldefels, localidad en la que vive la periodista, para apoyar públicamente a su compañera.

Gema López y María Patiño, las más atacadas

A quién más ha atacado Chelo García Cortés fue a sus antiguas amigas María Patiño y Gema López. «Me ha dolido tanto el último mes que pasé en "Sálvame" que a quien menos he echado de menos es a ellas», aseguró la periodista el pasado domingo en «Supervivientes: Conexión Honduras».«Ni me sorprende ni me duele», contestó López ante las palabras de su amiga. «Se atreve con las de siempre».

Por su parte, la presentadora de «Socialité» comentó conocer que su compañera puso rumbo a Honduras «dolida», pero que cree que el problema es que entre ambas hay cierto «recelo» profesional. Sin embargo, se siente tranquila por haber cuidado de Marta, la pareja de Cortés, tal y como le pidió antes de marcharse al reality. «Valor es mirar a la gente a la cara y decir lo piensas, espero que algún día Chelo lo haga», dijo directamente Patiño.

Pero no han sido las únicas que han comentado públicamente el concurso realizado por la periodista. Uno de los más duros con el paso de García Cortés por «Supervivientes» ha sido Kiko Hernández. «Chelo ha hecho una mierda de concurso, es la lava bragas de Isabel Pantoja», comentó de forma airada. No obstante, Gustavo González quiso dar la cara por su compañera de «Sálvame»: «Creo que ha superado las expectativas que nos habíamos creado con Chelo porque todos pensábamos y me incluyo, que iba a ser un mueble y no lo ha sido», comentó en el programa de Telecinco.