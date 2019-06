Vox rompe las negociaciones con el PP en la Comunidad al no cumplirse el acuerdo en el Ayuntamiento La decisión del partido de Santiago Abascal bloquea el pacto de Gobierno a tan solo una semana para que se tenga que presentar un candidato a la investidura

Vox ha decidido romper este martes las negociaciones con la candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al seguir sin cumplirse el acuerdo en el Ayuntamiento de Madrid, han informado fuentes cercanas al partido.

Estas mismas fuentes señalan que en el Consistorio el PP «ha tenido tiempo de sobra» para aceptar dichas condiciones pero «ya se les ha acabado el tiempo». «Damos por rotas todas las negociaciones», aseguran.

Esta decisión de Vox bloquea el pacto de Gobierno en la Comunidad de Madrid cuando falta tan solo una semana para que el presidente de la Asamblea, Juan Trinidad, diga el nombre de la persona que se presenta a la investidura, que tendrá lugar el próximo 11 de julio, como fecha límite. En caso de que no haya ningún nombre para ser el próximo presidente de la región, el reglamento de la Asamblea permite presentar una candidatura sin candidato. Si esto sucede, empezaría la cuenta atrás para que en un plazo máximo de dos meses se convocasen nuevas elecciones.

A las 13.00 horas comparecerá el portavoz del Grupo Parlamentario de Vox en el Congreso y cabeza del comité negociador, Iván Espinosa de los Monteros, para avanzar esta decisión tomada en el marco de las negociaciones del Gobierno regional.

El PP de Madrid esperará a escuchar a Espinosa de los Monteros antes de pronunciarse sobre esta ruptura unilateral. Las negociaciones PP-Vox estaban paradas de facto desde la semana pasada, tras denunciar Vox el incumplimiento del PP del acuerdo firmado en el Ayuntamiento de Madrid.

«Nosotros por nuestra parte nos comprometemos siempre cuando firmamos un documento a cumplir nuestra parte y ser leales. Lo único que estamos pidiendo a los demás socios es que también sean iguales y cumplan su parte del acuerdo», remarcó entonces Monasterio.

Ayuso, por su parte, confiaba en que habría acuerdo tanto con Ciudadanos como con Vox en la autonomía, ya que avisó que los votantes de estos partidos «no entenderían» que se convocarán nuevas elecciones. Fuentes del entorno de la candidata Ayuso aseguran tras el anuncio de Vox que continuarán llamando al partido para negociar.

El presidente regional en funciones Pedro Rollán comparte la misma tesis que Ayuso. Cree que nadie en la derecha entendería «y menos los votantes de Vox» que no se alcanzara acuerdo en el bloque conservador para gobernar Madrid. Habla de la «inexperiencia de Vox» por mezclar las negociaciones de acuerdos en el Ayuntamiento y la Comunidad, y advierte que «no sería recomendable ir a una segunda cita electoral». Aconseja a «algunas formaciones» en modo jocoso que «se tomen un Tranquimazin».

No obstante, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, aseguró ayer que no ha tenido «noticias de Vox» desde su última reunión la semana pasada en Cibeles, en la que se hicieron «una serie de propuestas razonables y sensatas». Les pidió no bloquear las negociaciones en el Gobierno regional.