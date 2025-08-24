El Escuela de Navegación Taboga dinamita la penúltima jornada y deja la LIV Semana Náutica al rojo vivo

El BH41 Escuela de Navegación Taboga (Real Club Náutico de Cádiz) fue este sábado el gran protagonista de la tercera y penúltima jornada de la LIV Semana Náutica de El Puerto de Santa María, tras imponerse en las dos pruebas disputadas.

El barco patroneado por Pablo Guitian se coloca segundo en la general, a tan solo tres puntos del Brujo, de Federico Linares (también del Real Club Náutico de Cádiz), que suma una tercera y una segunda posición, conservando así el liderato.

El tercer puesto es para el Mar Amigo, de Basilio Marquínez y Nacho Zalvide (RCMtmo Punta Umbría/CN Sevilla), a apenas punto y medio de los de Guitian, después de firmar una sexta y una tercera posición en el día. Con la entrada en juego del descarte, los marcadores se estrechan y dejan todo abierto de cara a un desenlace apasionante, con al menos cuatro barcos con opciones reales de levantar el título absoluto.

Desarrollo de la LIV Semana Náutica de El Puerto de Santa María en la Bahía de Cádiz. MERCEDEs MATEOS

En la clasificaciones por clases, mucha emoción también en ORC 1, clase que lidera el Mar Amigo con un único punto de ventaja sobre el Merdocq, de Iván Bohórquez (RCMtmo Santander).

En ORC 2, el Escuela de Navegación Taboga se distancia con tres puntos sobre el portugués Bamak, de Rodrigo Vargas (CN Almada), y el Solerig 6, de Ignacio de Colmenares (RCM Sotogrande), que este domingo saldrán empatados.

En ORC 3 dominio cómodo del Brujo, con más de cinco puntos de margen sobre el DE 6 Copiadoras Costa Luz (Asociación Deportiva Canaleta/RCMtmo Punta Umbría) y el Regulus VIII, de Manuel Ollero (Comisión Naval de Regatas de Cádiz), tercero.

En ORC 4, el Ybarra, de Arturo Montes (RCMtmo Punta Umbría). Mientras que en la clase Crucero Familiar manda el Tecno Fibra-Caballo Loco (CN Puerto Sherry) de Leonardo Ulecia con ocho puntos, seguido por el Diciassette, de Rodrigo de Sebastián (CN Puerto Sherry) con diez puntos, y el Buzz Light Year, de Eric Perignat (Real Club Náutico de El Puerto de Santa María) con doce puntos.

La jornada se disputó con vientos de entre 12 y 15 nudos, condiciones 'de libro' que propiciaron regatas rápidas y abiertas. La flota completó este sábado dos pruebas, un barlovento - sotavento de 5,8 millas para los ORC y tres millas para Crucero Familiar, seguido de un costero de 17 millas, 10,51 para los pequeños. El espectáculo lo puso la llegada de las embarcaciones al Real Club Náutico de El Puerto de Santa María, entrando por el río Guadalete con los 'spinaker' izados, ofreciendo una estampa inolvidable.

Entrada de las embarcaciones por el río Guadalete. MERCEDES MATEOS

Dominio absoluto este sábado

En la primera prueba, la victoria fue para el Escuela de Navegación Taboga, que aventajó en 26'' al Solerig 6, con el 'Brujo' tercero a sólo 7'' del anterior. El Merdocq fue cuarto, el portugués Bamak quinto y el Mar Amigo sexto tras perder posiciones por un Spi al agua.

En la segunda prueba volvió a imponerse el Escuela de Navegación Taboga, esta vez con 30'' sobre el Brujo, mientras el Mar Amigo se hacía con la tercera plaza, seguido de Bamak y Merdocq, empatados en la clasificación. Muy cerca llegaron también el DE 6 Copiadoras Costa Luz, el Solerig 6 y el Ybarra. En Crucero Familiar las victorias fueron para el Buzz Light Year en la primera manga y el Tecno Fibra-Caballo Loco en la segunda.

La jornada contó con la presencia de la vicepresidenta del Parlamento Andaluz, Ana Mestre, que un año más quiso vivir de cerca el ambiente y la emoción de la Semana Náutica de El Puerto de Santa María.

Ana Mestre estuvo presente en la LIV Semana Náutica de El Puerto de Santa María. MERCEDES MATEOS

La organización ha programado dos nuevas pruebas para este domingo a partir de las 13.00 horas. Una vez concluida la competición, tendrá lugar la ceremonia de entrega de premios en el restaurante La Caballa de Grupo Grosso, donde se distinguirá al campeón absoluto con la réplica del gran Catavino de Oro, y a los vencedores por clases con galardones como el Trofeo Fundación Caja Rural del Sur, el Trofeo Vistahermosa y el premio a la primera tripulación mixta.

La LIV Semana Náutica de El Puerto de Santa María cuenta con el respaldo de Vistahermosa Club de Golf, Marina Puerto Sherry, Fundación Caja Rural del Sur, y firmas como Catunambú, Cruzcampo, Coca-Cola, Señorío de Montanera, Rohde Nielsen, Rives, Williams&Humbert, Viento Creativo, Grupo Merino, Grupo Grosso, Inés Rosales, Frigo y La Venencia, junto a los diarios LA VOZ y Diario de Cádiz.