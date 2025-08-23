Noche de campeones en las Bodegas Caballero

El Brujo se proclamó campeón de la XXXI Regata Juan de la Cosa.

En la noche del viernes se celebró en los jardines de las Bodegas Caballero, en El Puerto de Santa María, el acto de entrega de trofeos de la XXI Regata Juan de la Cosa, que contó con una amplia representación institucional, social y deportiva.

Los encargados de entregar los diferentes trofeos, además de asistir al acto, fueron Pilar Caballero, consejera de Grupo Caballero; Luis Luengo, director general de Grupo Caballero; Juan Mateos Arizón, director de Enoturismo y RR.PP. de Grupo Caballero; José Ignacio González Nieto, edil de Deportes del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María y parlamentario andaluz; Antonio Miguel Sel, vicepresidente de la Federación Andaluza de Vela; Enrique Flethes, presidente de la Comisión Naval de Regatas; Santiago Villagrán, presidente del Real Club Náutico de El Puerto de Santa María; José Domínguez, directivo del Real Club Náutico de El Puerto de Santa María; Ángel Ruiz, miembro del comité organizador de la regata; Eric Perignat, comodoro del Real Club Náutico de El Puerto de Santa María, y Concha Jiménez, viuda de José Luis Caballero, uno de los precursores de la regata. El encargado de conducir el acto fue un año más el gerente del Real Club Náutico de El Puerto de Santa María, Juan Castañeda.

Pilar Caballero recoge el reconocimiento al Grupo Caballero de manos de Santiago Villagrán, presidente del Real Club Náutico de El Puerto de Santa María. FAV

Listado de campeones

Los ganadores de la XXXI edición de la Regata Juan de la Cosa fueron:

- Brujo (armador Federico Linares): campeón absoluto y vencedor en ORC 3.

- Mar Amigo: primero en ORC 1.

- Escuela de Navegación Taboga: campeón en ORC 2.

- Inconveniente: vencedor en ORC 4.

- Tecno Fibra-Caballo Loco: líder en la clase Crucero Familiar.

La embarcación Mar Amigo deja excelentes sensaciones en la Bahía de Cádiz durante la XXXI Regata Juan de la Cosa. FAV

Además de la entrega de trofeos a los ganadores de cada clase y al campeón absoluto, el presidente del Real Club Náutico de El Puerto de Santa María, Santiago Villagrán, hizo entrega de una metopa a Pilar Caballero en agradecimiento al apoyo constante de Grupo Caballero a lo largo de todos estos años.

También se otorgó un trofeo especial a los vencedores del Sistema Bou, que reconoce a la pareja de barcos (unidos por sorteo) con la mejor puntuación conjunta, en homenaje a las artes marineras tradicionales. En esta edición, el galardón recayó en el Sálvora, de Pedro Agudo (Real Club Náutico de Cádiz), y el Solerig 6, de Ignacio Colmenares (RCM Sotogrande).

La velada concluyó con una cena ofrecida por Grupo Grosso, que puso el broche final a una noche de celebración en homenaje al deporte de la vela y a la figura del insigne cartógrafo Juan de la Cosa.

La XXXI Regata Juan de la Cosa ha contado con la organización del Real Club Náutico de El Puerto de Santa María, la colaboración de la Diputación de Cádiz, el Ayuntamiento de El Puerto, la Federación Andaluza de Vela, la Junta de Andalucía, la Delegación de Gobierno en Cádiz y la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, y el patrocinio principal de Grupo Caballero.