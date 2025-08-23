El Brujo conquista su noveno Trofeo en la XXXI Regata Juan de la Cosa

La embarcación Brujo, del armador Federico Linares y con base en el Real Club Náutico de Cádiz, se ha proclamado campeona de la XXXI Regata Juan de la Cosa, que concluyó este viernes en las aguas de la Bahía de Cádiz con la disputa de dos nuevas citas.

El Grand Soleil 37 hizo valer su regularidad al sumar dos segundos puestos que, unidos al mismo resultado anterior, le permiten levantar por novena vez el trofeo de la regata homenaje al navegante y cartógrafo español.

La regularidad de los 'Brujos', dirigidos por el propio Federico Linares y Juan Luis Páez, resultó ser la clave para contener la presión de una flota de gran nivel, que no dio tregua en ningún momento. Su constancia les otorga una ventaja de cinco puntos en la clasificación absoluta, renta que deberán defender en la tercera jornada de la LIV Semana Náutica de El Puerto de Santa María, que se sigue disputado hasta el próximo domingo.

El segundo puesto es para el Swan 42 Mar Amigo de Basilio Marquínez y Nacho Zalvide, arropados por una sólida tripulación del RC Marítimo de Punta Umbría y el CN Sevilla. El barco andaluz brilló con una victoria en la primera prueba y un tercero en la segunda, empatado en tiempo con el Brujo. Con estos resultados, el equipo que ya conquistó la Semana Náutica en el año 2023 se mantiene como firme candidato a reeditar triunfo en la Bahía de Cádiz.

Mar Amigo, embarcación capitaneada por Basilio Marquínez y Nacho Zalvide. FAV

La tercera plaza es para el Sinergia 40 portugués Bamak, de Rodrigo Vargas, que arrancaba la jornada como líder, pero cedió terreno con una séptima y una sexta posición. Aun así, los lusos lograron imponerse en el desempate al Grand Soleil 42 Solerig 6 de Ignacio Colmenares, con Dani Cuevas en la táctica, que marcha cuarto. Ambos superan por un solo punto al BH41 Escuela de Navegación Taboga de Pablo Guitián, quinto clasificado.

La igualdad se extiende a los siguientes puestos con el Salona 37 DE 6 Copiadoras Costa Luz (Asociación Canaleta/RCM Punta Umbría) y el Baltic 61 Merdocq de Iván Bohórquez, en el sexto y séptimo puesto, respectivamente, separados apenas por un punto más. El Merdocq que tiene en la caña a uno de los mejores navegantes del país, el cántabro David Madrazo, vivió su momento de gloria al imponerse en la segunda prueba, superando por apenas cuatro segundos al Brujo, después de un noveno en la primera manga.

Las clasificaciones por categorías

En las clasificaciones por clases ORC y Crucero Familiar, en ORC 1 gana Mar Amigo con dos primeros y un segundo, seguido por el Merdocq a un punto, y el Grand Soleil 45 Balboa de Ángel Rodríguez (CN Sevilla), a cinco puntos.

En ORC 2, la igualdad es máxima con triple empate en cabeza que se resuelve con la victoria de la embarcación Escuela de Navegación Taboga, seguido de Bamak y Solerig 6.

En ORC 3 pleno del Brujo, imbatido, seguido por el DE 6 Copiadoras Costa Luz y el Kapote Tercero de Álvaro González y Pablo Torres (CN Puerto Sherry).

En ORC 4, la victoria es del Melges 24 Inconveniente de Jaime Andrade (CN Puerto Sherry), con un punto sobre el Trebolisimo Dos Asisa de Curro Azcárate (CDN Punta Umbría) y dos sobre el Melges 24 Majareta de Alberto Palomino (CDN Punta Umbría).

Por último, en Crucero Familiar: se impone el Toro 25 Tecno Fibra-Caballo Loco de Ernesto Vilches (CN Puerto Sherry), seguido a un punto del Diciassette de Rodrigo de Sebastián (CN Puerto Sherry) y del Brenta 24 Estero Blanco de Santiago Villagrán (Real Club Náutico El Puerto de Santa María), empatados en la segunda y tercera plaza.

El Sistema Bou, que premia a la pareja de barcos sorteada con la mejor puntuación conjunta, rindiendo homenaje a las artes marineras tradicionales, fue para el Sálvora de Pedro Agudo (Real Club Náutico de Cádiz) y el Solerig 6 de Ignacio Colmenares (RCM Sotogrande).

El viento hoy apenas rozó los diez nudos de intensidad para dos pruebas; un barlovento/sotavento de 4,6 millas para los ORC y de 2,4 para la decena de barcos que participan en la clase Crucero Familiar, y un costero de diez millas, 6,5 para los pequeños. Un día más la corriente fue un factor determinante, con una primera prueba que se completó con el mínimo de condiciones y la segunda con algo más de intensidad y un viento más limpio. Esta vez el bordo más beneficiado era por el lado derecho del campo de regatas, que tenía una de sus balizas frente a las playas portuenses para disfrute de los veraneantes.

La competición está siendo un auténtico éxito en las aguas de la Bahía de Cádiz. FAV

Noche de celebración

Después de la regata, la Bodega Caballero, patrocinador principal de la Regata Juan de la Cosa, acogió la entrega de premios de esta XXI edición. La LIV Semana Náutica de Cruceros continuará este sábado y concluirá el domingo. Con todas las clasificaciones comprimidas al máximo, la emoción se mantiene intacta y son muchos los barcos con opciones reales de conquistar el ansiado título en la bahía gaditana.

La XXI Regata Juan de la Cosa está organizada por el Real Club Náutico de El Puerto de Santa María, con la colaboración de la Diputación de Cádiz, el Ayuntamiento de El Puerto, la Federación Andaluza de Vela, la Junta de Andalucía, la Delegación de Gobierno en Cádiz y la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, gracias al patrocinio principal de Grupo Caballero.

La LIV Semana Náutica cuenta además con el respaldo de Vistahermosa Club de Golf, Marina Puerto Sherry, Fundación Caja Rural del Sur, y de marcas como Catunambú, Cruzcampo, Coca-Cola, Señorío de Montanera, Rohde Nielsen, Rives, Williams&Humbert, Viento Creativo, Grupo Merino, Grupo Grosso, Inés Rosales, Frigo, La Venencia, junto a los periódicos LA VOZ y Diario de Cádiz.