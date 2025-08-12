El Puerto, capital de la vela de Crucero del 21 al 24 de agosto

Este martes, las terrazas del Real Club Náutico de El Puerto de Santa María acogieron la presentación oficial de dos de las regatas más emblemáticas del calendario estival de la Bahía de Cádiz: la 31ª Regata Juan de la Cosa y la 54ª Semana Náutica de El Puerto de Santa María, que se celebrarán del 21 al 24 de agosto próximos. La Semana Náutica es una regata puntuable para el Campeonato de Andalucía de Crucero 'Circuito' y la Copa y el Campeonato de España de Cruceros, y la Juan de la Cosa es, además, regata clasificatoria para el Campeonato de Andalucía de Crucero en la nueva modalidad 'Familiar'.

El acto de presentación, presidido por Santiago Villagrán, presidente del club organizador, contó con la presencia destacada de la Vicepresidenta 1ª del Parlamento de Andalucía, Ana Mestre; José Ignacio González Nieto, concejal de Juventud y Deportes del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María y parlamentario andaluz y Francisco Coro, presidente de la Federación Andaluza de Vela (FAV) y vicepresidente de la Real Federación Española de Vela (RFEV). Junto a ellos, Manuel Ramos, de 'Señorío de Montanera'; José María Escribano Ivison, presidente del Comité Organizador de la Semana Náutica hasta su 50º aniversario, Ángel Ruiz, miembro del comité organizador de la regata y Kiko Sánchez Prieto, gerente del CN Puerto Sherry, y por parte del club junto a Villagrán, el comodoro de Deportes, Eric Perignat y el gerente Juan Castañeda.

El acto fue conducido por Juan Castañeda y tomaron la palabra por este orden, Paco Coro, el concejal de Deportes y cerraba el acto Ana Mestre. La presentación finalizó con el tradicional posado y brindis alrededor del catavino de oro y el busto de Juan de la Cosa. Paco Coro, valoró el impacto de ambas citas en la vela regional, «Gracias al club por mantener viva nuestra tradición náutica. Estas regatas dan visión a la vela andaluza y fortalecen su proyección en el ámbito nacional e internacional». José Ignacio González Nieto destacó la aportación social y económica del evento, «La vela es mucho más que deporte: atrae turismo de calidad, genera economía local y refuerza el papel de nuestra ciudad como referente náutico.» Ana Mestre por su parte subrayó el respaldo autonómico al evento, «Iniciativas como estas ratifican nuestro compromiso con el deporte y el territorio. La colaboración institucional hace posible que El Puerto se mantenga en primera línea del turismo náutico».

El jueves día 21 de agosto comenzarán de forma simultánea la regata homenaje al insigne cartógrafo Juan de la Cosa y la regata de alto nivel de Crucero más antigua de España conocida como 'la decana'. A partir de ese día, las tripulaciones competirán durante cuatro jornadas; dos para conocer al vencedor de la treinta y una edición de la regata Juan de La Cosa y hasta el domingo día 24 para descubrir al ganador del catavino de oro de crucero número cincuenta y cuatro, trofeos que defiende la embarcación 'Brujo' del armador Federico Linares con base en el RCN de Cádiz.

Se premiará a los ganadores absolutos y por clases, con distinciones como el Trofeo Fundación Caja Rural del Sur, el Trofeo Vistahermosa, y a la primera tripulación mixta. El gran Catavino de Oro será, una vez más, el premio más codiciado, que solo podrá ser ganado en propiedad por el barco que logre vencer diez años alternos o cinco consecutivos, un reto aún por cumplir. Mientras tanto, el ganador absoluto de 'la decana' como se conoce a la regata de alto nivel más antigua del calendario nacional, recibirá una réplica del trofeo y su nombre será inscrito en el palmarés del original.

La Regata Juan de la Cosa también premiará a los ganadores del Sistema 'Bou', que reconoce a la pareja de barcos, unida por sorteo, con la mejor puntuación, rindiendo homenaje a las técnicas tradicionales utilizadas por los marineros.

La 31ª Regata Juan de la Cosa está organizada por el RCN de El Puerto de Santa María, con la colaboración de la Diputación de Cádiz, el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, la Federación Andaluza de Vela, la Junta de Andalucía, la Delegación de Gobierno de Cádiz y la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, gracias al patrocinio principal de Grupo Caballero.

La 54ª Semana Náutica de El Puerto de Santa María es una regata organizada por el RCN de El Puerto de Santa María, con la colaboración de la Diputación de Cádiz, Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, la Federación Andaluza de Vela, la RFEV, la Junta de Andalucía, la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, Vistahermosa Club de Golf, Marina Puerto Sherry, Fundación Caja Rural del Sur y un grupo de empresas que completan Catunambú, Cruzcampo, Coca-Cola, Señorío de Montanera, Rohde Nielsen, Rives, Williams&Humbert, Viento Creativo, Grupo Merino, Grupo Grosso, Inés Rosales, Frigo, la Venencia, y los diarios La Voz de Cádiz y Diario de Cádiz.

