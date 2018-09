Motogp Fenati, expulsado del Mundial por su equipo Su escudería ha anunciado que rescinde su contrato con el piloto italiano después de su peligrosa acción con Manzi

El equipo Marinelli Snipers Team ha anunciado la expulsión del piloto Romano Fenati después de su peligrosa acción en el Gran Premio de San Marino con Stefano Manzi, en la que el italiano intentó accionar la palanca de freno de su rival para que este se fuese al suelo.

«El piloto no participará en ninguna carrera con nuestra escudería. El equipo y todos los patrocinadores piden disculpas a todos los seguidores del Mundial», ha anunciado la formación en la que militaba esta temporada fenati.

Fenati es despedido en plena temporada por segunda vez en su carrera. pic.twitter.com/p27cBKmIxE — MotoRaceNation (@MotoRaceNation) 10 de septiembre de 2018

A su expulsión del campeonato, la segunda en su carrera deportiva, se suma la negativa de MV Agusta a que corra con ellos la próxima temporada. Así lo ha afirmado el jefe del fabricante, Giovanni Castiglioni, que participará la próxima temporada en el Mundial, ha asegurado que romperá el contrato con Fenati después de su temeraria acción con Manzi.

«Esto ha sido lo peor y más triste que he visto en una carrera. Los verdaderos deportistas nunca actuarían de esta manera. Si fuera Dorna (los organizadores del Mundial de Motogp) lo excluiría de las carreras», ha dicho Giovanni Castiglioni a través de las redes sociales.

«En cuanto a su contrato como futuro piloto de MV Agusta en Moto2, me opondré en todos los sentidos. No sucederá, no representa los verdaderos valores de nuestra empresa», ha añadido Castiglioni.

El proyecto de la marca italiana está asociado a Forward Racing, cuyo piloto, Stefano Manzi, recibió el ataque de Fenati.

El piloto británico Cal Crutchlow, que finalizó tercero en la carrera de MotoGP del domingo en Misano, dijo a periodistas que el jugador de 22 años debería haber sido expulsado de por vida.

«Nunca debería volver a competir en una moto», ha dicho el piloto de LCR Honda. «Debería haber regresado al garaje y su equipo debería haberlo pateado directamente por la espalda».