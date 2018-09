GP de San Marino Márquez: «A Fenati se le ha parado el cerebro» Duras críticas de la parrilla a la sanción de dos carreras para el italiano al considerarla escasa

S. D. | EFE

@abc_deportes Actualizado: 10/09/2018 10:01h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Romano Fenati se convirtió en el gran protagonista del Gran Premio de San Marino disputado este fin de semana. El italiano dejó en segundo plano los resultados sobre el asfalto al protagonizar una fea y peligrosa acción con su compatriota Stefano Manzi en la categoría de Moto2, al tocar su maneta de freno cuando circulaba a más de 200 kilómetros por hora en una recta del circuito.

«Ha intentado matar a otro piloto. Él y yo hemos acabado. Me lo encontré en Dirección de Carrera, él dijo lo que pensaba y yo, lo mismo. No sé ni cómo no me caí. Me puso una presión de 20 bares en el freno cuando el máximo que ponemos en esta pista es de 9. Yo no soy un piloto agresivo. Dirección de Carrera sólo me ha llamado una vez. En la primera acción, se me cerró de delante, pero no nos tocamos», señaló Manzi sobre la acción con su paisano.

Las reacciones del resto de la parrilla no se hicieron esperar, siendo Cal Crutchlow el más contundente con su colega de profesión: «Que no le dejen correr más en este Mundial, que le expulsen para siempre».

Por su parte, el español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) se refirió a la sanción a Romano Fenati, que fue suspendido dos carreras por accionar el mando del freno de su compatriota Stefano Manzi, le parece «poco».

«Sólo dos grandes premios me parece poco, pero al menos son dos carreras», destacó. «Tienen que analizarlo todo y Dirección de Carrera tiene que poner mano dura, ya que en una acción de ese tipo tienen que analizarlo todo y da igual aunque se te pare el cerebro; bueno, que se le ha parado, pero hacer esas cosas, tocar el freno en mitad de una recta a 200 por hora, tiene que tener una sanción ejemplar», afirmó Marc Márquez.

«Si le tienen que dejar sin correr hasta la temporada que viene, que le dejen, al final no pasa nada; el asunto es que somos chavales jóvenes y tenemos que aprender de las cosas, pero si a un chaval le dejas hasta el año que viene sin correr, una sanción ejemplar, ya te digo que nadie lo va a hacer más, ni él tampoco», recalcó el campeón del mundo de MotoGP.

También fue contundente Maverick Viñales, que criticó los antecedentes de Fenati: «A mí nunca se me pasó por la cabeza frenar a alguien. A mi amigo Niklas Ajo ya le hizo una estupidez», recordó sobre la patada que le soltó en Argentina. «Por supuesto que era bandera negra, pero no sé si esa es la sanción adecuada».

Algo más tibio fue Valentino Rossi, que fue su mentor en el pasado: «Es malo ver lo que pasó. Es peligroso. Lo bueno es que no se hizo daño nadie. ¿Qué si es justa la sanción? No lo sé».

Lorenzo pone el objetivo sobre Manzi

El español Jorge Lorenzo, al ser preguntado sobre la sanción de dos grandes premios al italiano Romano Fenati, reconoció que «lo que ha hecho Romano es horrible, no se debe hacer, pero habría que saber qué es lo que hizo antes Manzi».

Lorenzo hizo estas declaraciones sin siquiera conocer la sanción impuesta a Stefano Manzi, de quien dijo que «es cierto que no sólo en estas carreras, sino también en anteriores, Manzi es muy impulsivo, casi temerario, y seguro que a Romano le ha hecho las mil y una antes de que hiciera esa acción, que es indiscutible, no se debe hacer, pero seguro que con Manzi no es la primera vez, le habrá hecho cinco o seis muy, muy...»

En cualquier caso, Jorge Lorenzo recalcó que «lo de Romano no se debe hacer, pero habría que ver qué ha hecho Manzi antes. ¿Dos carreras? -se preguntó Lorenzo- Es correcto -respondió-, yo creo que Romano va a entender que no se debe hacer y no lo volverá a hacer», aseveró el piloto de Ducati.